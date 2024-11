Alla scoperta del Parco Pineta da Mozzate a Tradate: domenica l’inaugurazione del sentiero 884B

Sarà inaugurato domenica 24 novembre con un’escursione da Mozzate a Tradate il Sentiero 884B, recentemente riqualificato grazie ai Fondi di Regione Lombardia. Un’occasione per scoprire la bellezza del territorio e immergersi nel cuore del Parco Pineta.

Il programma prevede il ritrovo alle 14.15 a Mozzate nei pressi della Piscina tra via Moncornò e via Roncalbino. Alle 14,30 un momento dedicato ai saluti istituzionali e alla presentazione dell’intervento di riqualificazione del sentiero, poi l’inaugurazione e alle 15 la partenza per la passeggiata guidata dalle Guardie Ecologiche del Parco Pineta.

Alle 16 l’arrivo all’Osservatorio Astronomico di Tradate dove ad accogliere i partecipanti ci sarà una gustosa castagnata con bevande calde e vin brulè.

Per facilitare la partecipazione, sarà disponibile anche un servizio navetta di andata e ritorno con partenza dal parcheggio del cimitero di Abbiate Guazzone, dove sarà possibile lasciare le auto.

L’evento è organizzato dai Comuni di Tradate e Mozzate, dal Parco Pineta e e da Ersaf, l’Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle Foreste.

Partecipazione gratuita