Altalene e “castelli” per tutti, rinnovati i giochi al parco di via Trombini a Gallarate

Nuovi giochi per i bambini al parco di via Trombini, il più centrale della città di Gallarate: un intervento finanziato dal Comune, che ha raddoppiato il numero di altalene, scivoli e “castelli” a disposizione dei piccoli che frequentano questo storico spazio verde nel cuore del centro.

Oltre all’installazione dei giochi, il periodo di chiusura per lavori ha consentito di rinnovare anche con il rifacimento delle aree erbose.

L’inaugurazione, con taglio del nastro, è avvenuta alla presenza del sindaco Andrea Cassani, dell’assessora alle Attività Educative Claudia Mazzetti e anche con una delegazione del Consorzio Scuole Materne, guidata dal neopresidente Marco Castoldi. Con loro anche alcuni bambini dell’asilo di via Poma.

I giardini pubblici di via Trombini sono stati creati negli anni Trenta (furono il secondo parco della città) nelle vicinanze di luoghi educativi – l’allora nuovissimo asilo di via Poma, appunto, e le scuole femminili – a cui se ne sono aggiunti poi altri, come l’istituto delle Canossiane, oggi Istituto Sacro Cuore.

Un primo intervento di rinnovo, una decina di anni fa, aveva riguardato la recinzione, con complesso intervento legato alla necessità di usare materiali originari. Nel 2022 il parco è stato dedicato all’educatore don Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione.