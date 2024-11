Antitrust Usa contro Google l’accusa è di monopolio

Questo articolo è stato curato dallo Starting Finance club dell’Università Liuc di Castellanza

Introduzione

Google si trova al centro di un’indagine di proporzioni storiche condotta dal Dipartimento di Giustizia statunitense (DOJ) e da diversi procuratori generali degli Stati Uniti. L’azienda, leader tecnologico globale, è accusata di pratiche monopolistiche che avrebbero impattato il mercato dei motori di ricerca e della pubblicità digitale. Questo processo, uno dei più significativi degli ultimi anni nel campo dell’antitrust, potrebbe influenzare il futuro della regolamentazione tecnologica non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa e Italia.

Il dominio nei motori di ricerca

Le accuse principali riguardano il presunto monopolio che Google avrebbe consolidato nel mercato dei motori di ricerca. Il DOJ sostiene che l’azienda abbia stretto accordi esclusivi con produttori di smartphone e browser per rendere il suo motore di ricerca predefinito su dispositivi e piattaforme come Safari e Android. Questi contratti multimiliardari avrebbero limitato la possibilità per gli utenti di accedere a servizi alternativi, riducendo di fatto la concorrenza. Secondo analisti del settore, questa strategia non solo ha impedito lo sviluppo di innovazioni da parte di concorrenti più piccoli, ma ha anche permesso a Google di raccogliere quantità enormi di dati sugli utenti, rafforzando ulteriormente la sua posizione di leader globale.

Controllo sull’ecosistema pubblicitario

Un altro punto centrale delle accuse è il presunto controllo che Google esercita sul mercato pubblicitario digitale. L’azienda gestisce sia le piattaforme attraverso cui si comprano e vendono spazi pubblicitari sia le tecnologie utilizzate per posizionare gli annunci. Questo doppio ruolo, secondo l’accusa, avrebbe creato un conflitto di interessi. Google è accusata di aver manipolato il mercato per aumentare i propri profitti, danneggiando inserzionisti e concorrenti. Un esempio è l’utilizzo di strumenti che, secondo il DOJ, spingevano gli inserzionisti a pagare prezzi più alti per gli annunci, senza trasparenza nei meccanismi di allocazione degli spazi pubblicitari. Questa situazione potrebbe aver avuto un impatto non solo sul mercato americano, ma anche su quello europeo e italiano, dove molte aziende utilizzano le piattaforme di Google per promuovere i propri prodotti.

Conseguenze per Italia ed Europa

Sebbene il caso sia stato avviato negli Stati Uniti, le sue conseguenze potrebbero essere globali. In Europa, Google è già stata multata in passato per pratiche anticoncorrenziali, come nel caso di Google Shopping e Android. Una sentenza sfavorevole negli USA potrebbe spingere l’Unione Europea e le autorità italiane a intensificare i controlli sulle grandi aziende tecnologiche, accelerando l’adozione di regolamenti più rigidi. Per l’Italia, le implicazioni potrebbero essere significative, soprattutto nel settore della pubblicità digitale, dove una maggiore concorrenza potrebbe tradursi in prezzi più bassi per le aziende. Anche la questione della privacy potrebbe trarne beneficio: un ridimensionamento del potere di Google potrebbe ridurre la quantità di dati raccolti sugli utenti, favorendo un maggiore rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati.

Conclusione

Il processo contro Google potrebbe rappresentare un momento cruciale nella lotta contro il dominio delle Big Tech. Un esito sfavorevole per il colosso di Mountain View potrebbe spingerlo a rivedere profondamente il proprio modello di business, aprendo la strada a nuove opportunità per concorrenti e consumatori. Mentre il mondo osserva attentamente, Europa e Italia potrebbero trarre spunti preziosi per la regolamentazione dei mercati digitali, a vantaggio di una maggiore equità e trasparenza

