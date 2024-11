Armonie di Natale torna in Villa Oliva a Cassano Magnago per una giornata dedicata al benessere e ai doni

Domenica 24 novembre a Villa Oliva a Cassano Magnago l’associazione Armonia proporrà per il terzo anno consecutivo “Armonie di Natale” in occasione del quale si potranno comprare regali fatti a mano per il proprio benessere.

L’evento, che occuperà tutto il piano terra della villa, è finalizzato ad informare sulle pratiche e tecniche olistiche per il benessere a livello spirituale, mentale e fisico, ma darà anche la possibilità di trovare un regalo diverso per un Natale meraviglioso, dove il benessere è al primo posto.

I partecipanti, dalle 9.30 fino alle 19.00, troveranno stand con operatori qualificati che presenteranno il loro sapere attraverso sessioni prova di Reiki, campane tibetane, riflessologia, massaggio bambù, lettura aura e la novità dell’armocromia a cui si affiancheranno gli Hobbisti con i loro lavori artigianali, di una finezza ed eleganza unica, con l’aggiunta di minerali, incensi, libri e tutto ciò che ci aiuta a vivere in armonia.

Per onorare la gentilezza e l’accoglienza che ciascuno prova in famiglia verranno presentate due iniziative molto sentite e coinvolgenti: la prima dal fine sociale e solidale mentre l’altra dedicata ai più piccoli.

Verrà istituito il contenitore della “gioia condivisa” in un corner specificatamente realizzato per sostenere l’iniziativa delle Scatole Solidali di Casaringhio Aps: si raccoglieranno i pacchetti che l’associazione distribuirà agli utenti che segue e ad altre associazioni del terzo settore per alleviare il disagio alle Persone in difficoltà delle province di Varese e Milano.

Accanto a questo piccolo gesto dall’alto significato morale e pratico le famiglie troveranno la cassetta per le lettere di Babbo Natale, installata dalla Pro Loco, per far imbucare ai loro figli la corrispondenza diretta al Polo Nord a cui seguirà una risposta personalizzata consegnata dagli Elfi.

Le organizzatrici Antonella Gagliardi e Sara Toniolo hanno dichiarato: «Per il terzo anno consecutivo abbiamo deciso di proporre ai Cittadini Cassanesi e della provincia di Varese l’evento “Armonie di Natale”, una mostra mercato pensata per enfatizzare la bellezza del dono fatto con il cuore e l’attenzione al proprio Benessere. Natale è sempre speciale, ci fa tornare bambini, si sente nell’aria l’odore speziato dei biscotti, si assemblano ghirlande e si pensa all’albero originale o al Presepe tradizionale e ci piace pensare anche allo scambio dei doni, ai progetti di Solidarietà e al nostro Benessere.

«Armonie di Natale sarà la scelta che farà la differenza, da noi si troveranno operatori olistici professionalmente preparati e attenti ad ogni esigenza per dedicarsi un’attenzione speciale oppure trovare quel regalo che riscalderà il cuore di chi lo riceverà. Non mancheranno gli hobbisti con prodotti e realizzazioni contraddistinte da cura e sapiente lavorazione artigianale della materia prima, trasformata in collane, tisane, oli essenziali, candele e tanto altro da donare a chi vive nel nostro cuore».

«Ci saranno 25 stand per coprire i più svariati interessi con una grande attenzione anche ai più bisognosi, grazie al progetto solidale di Casaringhio Aps, e alla gioia dei nostri Bambini con la cassetta per le letterine a Babbo Natale, realizzata in esclusiva dalla Pro Loco di Cassano Magnago. Aspettiamo i Cittadini Cassanesi per scambiare con loro gli auguri nell’atmosfera di Armonie di Natale».

Come confezionare le “Scatole Solidali”

Qualche istruzione operativa:

Prendi una scatola delle scarpe e mettici dentro 1 cosa calda (guanti, sciarpa, cappellino, maglione, coperta ecc.), 1 cosa golosa, 1 passatempo (libro, rivista, sudoku, matite ecc.), 1 prodotto di bellezza (crema, bagno schiuma, profumo ecc.) e 1 biglietto gentile… perché le parole valgono anche più degli oggetti!

SCATOLA UOMO/DONNA:

La Cosa Calda e il Passatempo: Nuovo o “usati” ma in buono stato (Esempio sciarpa, guanti, maglione, cappello ecc)

La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e sigillato (Esempio biscotti, cioccolato, caramelle, torroncini)

Il Prodotto di Bellezza: Deve essere nuovo (Esempio dentifricio, spazzolino, deodorante, bagnoschiuma, crema corpo, profumo, assorbenti, qualsiasi cosa sia beauty)

Il Biglietto Gentile: forse la cosa che scalderà di più il cuore di chi aprirà la vostra scatola!

SCATOLA BIMBO:

La Cosa Calda e il Passatempo: possono essere “usati” ma in buono stato – indicare sempre età e sesso sulla scatola

La Cosa Golosa: Cibo non deperibile e sigillato (Esempio biscotti, cioccolato, caramelle, torroncini)

Il Prodotto di Bellezza: Un dentifricio, uno spazzolino o un detergente per bambini

Il Biglietto Gentile: Un disegno fatto dal vostro bambino potrebbe essere un bellissimo pensiero

Incarta la scatola, decorala e raccomandiamo sempre di indicare a chi è destinato destinato il dono: donna, uomo o bambino/a (aggiungere fascia età).

Ovviamente una famiglia può preparare più di una scatola

Usate il vostro Cuore e la Fantasia e godetevi questo momento che riscalderà l’anima a voi e ai nostri utenti nel ricevere tanta attenzione durante il periodo Natalizio.