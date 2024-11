Arrestato per stalking nei confronti del sindaco di Lonate Pozzolo respinge le accuse: “Volevo solo parlarle”

Ha respinto tutte le accuse sia per quanto riguarda lo stalking che per quanto riguarda la resistenza a pubblico ufficiale l’uomo arrestato lunedì sera al circolo di Tornavento accusato di aver perseguitato la sindaca di Lonate Pozzolo Elena Carraro, nelle sue vesti di amministratrice di sostegno, e per aver reagito con spinte e calci nei confronti dei carabinieri intervenuti per farlo desistere dal suo intento.

L’uomo è stato interrogato questa mattina dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio Giulia Pulcina. Assistito dall’avvocato Enrico Roberto Paolini del Foro di Milano, ha deciso di fornire la propria versione di una vicenda che si trascinava già da qualche tempo e che aveva spinto Elena Carraro a denunciarlo.

L’arrestato ha sostenuto di voler solo esprimere alla Carraro il suo disappunto per la gestione delle questioni amministrative del fratello da lei seguito. Proprio per questo il legale ne ha chiesto la scarcerazione, decisione sulla quale il giudice si è riservata.