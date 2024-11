Arriva la fiera “Saronno in gioco” per piccoli e grandi appassionati di giochi da tavolo

Sabato 16 e domenica 17 novembre si svolgerà nella palestra della scuola Aldo Moro di Saronno la fiera “Saronno in gioco”, un evento dedicato al mondo dei giochi da tavolo che si rivolge a famiglie con bambini dagli otto anni in su, genitori, educatori, coordinatori di gruppi, giovani e adulti appassionati o neofiti, professionisti dell’area educativa, dell’istruzione e della disabilità.

L’evento sarà l’occasione per scoprire come il gioco possa essere uno strumento prezioso per lo sviluppo e il mantenimento delle capacità cognitive, sociali ed emotive.

Più di 40 tavoli saranno allestiti per permettere ai partecipanti di provare una vasta gamma di giochi assistiti da esperti di associazioni ludiche locali e da personale appositamente formato che guideranno i partecipanti nella scoperta di nuovi giochi e delle loro regole, garantendo un’esperienza coinvolgente e adatta a tutte le età.

Tra i giochi da tavolo che si potranno trovare Dobble, Hippy Salmon, Passa la bomba, Dr. Eureka, Occhio alla scimmia, Thriw Throw Burito, Hidden games, Cluedo Escapes, Micro macro, Sherlock Holmes consulente investigativo e tantissimi altri.

Oltre al gioco ci saranno professionisti del settore, i quali spiegheranno come i giochi da tavolo possono essere strumenti educativi efficaci per stimolare il pensiero logico, la creatività e le abilità relazionali. Ingresso gratuito.

Qui trovate tutto il programma degli eventi e degli incontri

QUI LA LOCANDINA