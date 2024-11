Busto Arsizio, la città che mette al muro la violenza contro le donne con arte, teatro e parole

Dal 23 al 25 novembre, l’Amministrazione comunale di Busto Arsizio, in particolare l’assessorato all’Inclusione sociale, promuove una serie di eventi intitolati “La bellezza del coraggio”, una manifestazione dedicata a sensibilizzare e coinvolgere la comunità nel contrasto alla violenza di genere attraverso incontri, testimonianze, mostre e performance artistiche.

L’iniziativa punta a promuovere la necessità e il coraggio di dire basta a questa piaga sociale, in occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Parteciperanno 4 importanti associazioni attive sul territorio – Croce Rossa Italiana, il Centro anti violenza EVA odv, Amnesty International per la tutela dei diritti umani e l’associazione culturale Edera odv – che hanno deciso di unirsi al fine di sensibilizzare le persone riguardo a una problematica che deve essere fermata.

«Tutte questi momenti di riflessione hanno visto la mia collaborazione; ma sottolineo la mia attenzione al tema anche ricordando che in concreto abbiamo raggiunto importanti obiettivi: con la rete antiviolenza di cui il Comune di Busto è capofila abbiamo ottenuto risultati significativi per la gestione delle emergenze e stiamo lavorando molto bene sulla prevenzione e sulla diffusione della cultura del rispetto; con Ats, Asst e Regione stiamo lavorando sulle buone prassi che migliorano l’attività degli operatori – ha osservato oggi l’assessore Paola Reguzzoni -. E’ ora il momento di pensare al dopo, alle vittime che escono dal rifugio e devono ritornare a essere donne autonome e libere: siamo a buon punto con i lavori all’ex oratorio di Sacconago che stiamo ristrutturando con un contributo PNRR e dove saranno realizzati 6 appartamenti protetti per queste donne e i loro bambini. Stiamo lavorando inoltre sul reinserimento lavorativo perché non va dimenticato che spesso le vittime sopportano per anni le violenze non avendo l’autosufficienza economica necessaria per lasciare il nucleo famigliare. E un occhio di riguardo va anche ai minori che assistono alle violenze perché le statistiche dicono che in una buona percentuale da adulti ripetono i comportamenti a cui sono stati costretti ad assistere da bambini: è un circolo vizioso che va spezzato».

Programma

23 Novembre

“Oltre il silenzio, voci a confronto”

Orario: Dalle 10:00 alle 12:30

Luogo: Sede della Croce Rossa, Via Savona 2

Figure di spicco come la dottoressa Stefania Ponti (psicoterapeuta), il magistrato Carlo Alberto Lafiandra (sostituto procuratore), la dottoressa Chiara Federigi di ATS Varese, il personale medico del progetto “Empatia” Istituto San Carlo e il fotografo umanitario Ibrahim Malla si confronteranno, moderati dall’avvocato Gianluca Fontana; a seguire avverrà l’inaugurazione della “Panchina Rossa”, simbolo di lotta contro la violenza di genere e si potrà visionare la mostra fotografica di Ibrahim Malla.

Ore 15:00 – Inaugurazione della Panchina Rossa – Aiuola Verde di Corso Sempione (fronte Caccia Service)

Slogan: “Un posto per riflettere, un colore per non dimenticare”

Interventi di Nicola Caccia, dell’Avvocato Ada Schipani, della dottoressa Elisabetta Bonfanti e dell’assessore all’inclusione sociale Paola Reguzzoni.

24 Novembre

“Donne al Muro”

Orario: Ore 11:00

Luogo: Viale Piemonte

Il muro di Viale Piemonte, un unicum in Italia su cui sono esposte una trentina di opere dedicate alle vittime di violenza e soprattutto il numero da chiamare in caso di necessità, si arricchirà di nuove opere d’arte,

Parteciperanno le autorità locali, la dottoressa Alba Bonetti (presidente Amnesty International Italia) e la dottoressa Emilia Barni (presidente del centro antiviolenza Eva odv; è previsto un momento di commemorazione delle vittime a cui parteciperanno i ragazzi del Liceo Coreutico “Pina Bausch”.

25 Novembre

“Anime Violate”

Orario: Ore 19:30

Luogo: Sala Pro Busto, Via Cesare Battisti 12C

Un evento di riflessione con espressioni artistiche, pensieri e testimonianze. Si esibiranno il soprano Viviana Nebuloni, il tenore Ramtin Ghazavi, l’attrice Noemi Bertoldi, il Centro Arte Danza – direzione artistica di Antonella Colombo -, la cantante Anna De Bernardi e Barbara De Fusco con delle letture in un percorso artistico di forte impatto emotivo. La serata verrà presentata da Christian Gaston Illan.

ALTRI EVENTI

Venerdì 22 novembre alle ore 21:00 al Teatro Sant’Anna l’Associazione Oblò – Liberi Dentro metterà in scena lo spettacolo “BARBABLU”: il ricavato andrà a favore del centro anti violenza EVA odv. Lo spettacolo fa parte della rassegna teatrale cittadina BA Teatro.

Sabato 23 novembre alle ore 17.00 la sala Monaco della Biblioteca comunale G.B. Roggia ospiterà un reading di poesie a cura dell’associazione culturale Tracce per la meta. Interpretazioni poetiche e monologhi delle poetesse Salima Martignoni, Paola Surano, Xania Bellinzani. Accompagnamento musicale del compositore Elliot Kingsley Kaye. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

In Sala Monaco è stata predisposta inoltre una selezione di libri di narrativa e una breve filmografia per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne.

Domenica 24 novembre alle ore 17.00 la sala Monaco della Biblioteca comunale G.B. Roggia ospiterà la presentazione del volume “L’alba del 2 Giugno” di Sarah Pelizzari Rabolini.

Lunedì 25 novembre alle 14.00 la casa circondariale di Busto Arsizio ospiterà l’evento “Donne al sicuro. Conosci, previeni, difenditi”, un seminario sulle tecniche di prevenzione alla violenza sulla donne.

Numerose sono anche le iniziative organizzate dagli istituti scolastici, in particolare con il patrocinio dell’Amministrazione comunale:

– il Liceo Scientifico A. Tosi organizza un incontro con la dottoressa Alessandra Kustermann, nell’ambito del progetto “D’amore non si muore” e della giornata contro la violenza sulle donne, che si svolgerà nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli il 21 novembre dalle ore 9:00 alle 13.00. La relatrice affronterà il tema del supporto medico alle donne che hanno subito violenza;

– l’Istituto Tecnico Economico “E. Tosi” organizza l’evento “Volti di donna” che si terrà presso l’aula magna dell’Istituto il 25 novembre dalle ore 20:00 alle 22:30; la serata prevede un intervento del reporter Ugo Panella che illustrerà un reportage di foto scattate in India, Bangladesh e Afghanistan per mostrare i soprusi subiti dalle donne ed esibizioni degli allievi della scuola “Take Your Time” di Castellanza.