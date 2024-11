Busto Arsizio primeggia al campionato italiano di Tiro Rapido Sportivo

Di nuovo sul podio. Grandi soddisfazioni per il Tiro a Segno di Busto Arsizio che vede due dei suoi tiratori svettare sui posti più alti del podio nella finale del campionato italiano di Tiro Rapido Sportivo. Ma non sono le uniche buone notizie, infatti il medagliere di quest’anno è veramente ben nutrito, grazie alle splendide prestazioni di tutti i componenti della squadra sportiva “Busto 9mm”.

Roberto Raimondo (già campione italiano nello scorso anno) si conferma campione assoluto nella specialità minirifle, mentre Maurilio Grassi sale sul gradino più alto del podio nella specialità semiauto categoria Super Senior. Gianni Colombo, non nuovo alle finali di campionato si qualifica al secondo posto nella specialità minirifle categoria Senior. Ottimo piazzamento per Francesco Paolo Rizzo che, destreggiandosi egregiamente per l’intera stagione in più specialità, conquistando un ricco medagliere, si conferma quinto nella specialità monofilare categoria Super Senior.

Introdotto a Busto Arsizio nel 2012, il Tiro Rapido Sportivo, più comunemente detto TRS, è una disciplina sportiva che coniuga meglio delle altre, le doti di velocità e precisione: ogni singolo tiratore è chiamato a ingaggiare bersagli di diverse dimensioni e disposti a diverse distanze, spostandosi da una postazione di tiro alla successiva, con la finalità di chiudere il percorso nel più breve tempo possibile. Inoltre tale specialità prevede l’impiego di una svariata tipologia di armi, a seconda della categoria nella quale si vuol competere.

Molto soddisfatto il presidente della sezione bustocca, Massimiliano Grimoldi: “Ogni anno vedo crescere interesse verso questo sport, che riesce a far avvicinare tiratori di ogni età. Prevediamo di incrementare a breve la formazione per permettere ad altri soci di mettersi alla prova”. Grande soddisfazione per la giovane promessa Greta Cattaneo che conquista il primo posto nella categoria Ladies per la Federazione italiana tiro dinamico sportivo.