Casciago si prepara al Natale con i tradizionali mercatini

L’atmosfera natalizia arriva a Casciago con l’evento più atteso della stagione: i Mercatini di Natale, patrocinati dal Comune e organizzati dall’associazione Anni Verdi e con la partecipazione di gran parte delle associazioni del paese e non solo. L’appuntamento è fissato per domenica 1 dicembre, dalle ore 10:00 alle 19:00, presso il Comune, con un programma ricco di attività pensate per tutta la famiglia.

Un pomeriggio di eventi e magia natalizia

Il programma della giornata prevede momenti di grande intrattenimento

Alle 15:30, una golosa merenda sarà offerta dalla Società di Mutuo Soccorso, per iniziare il pomeriggio in dolcezza.

Seguirà, alle 16:30, il suggestivo Concerto di Natale dell’associazione Più che suono, che si terrà presso la Sala dei Papi.

Alle 17:30, l’accensione del maestoso albero di Natale illuminerà la piazza, accompagnata dai canti natalizi eseguiti dagli studenti della scuola di musica Gfm.

Attività per i più piccoli e per gli amanti della lettura

Durante il pomeriggio, i più piccoli potranno immergersi nella magia delle letture natalizie organizzate dalla biblioteca in collaborazione con l’associazione Parole in viaggio. Inoltre, ci saranno laboratori creativi curati dalla cooperativa Il Millepiedi, per stimolare la fantasia dei bambini.

Babbo Natale e la cassetta delle lettere

Non mancherà Babbo Natale, pronto ad accogliere i più piccoli con la sua cassetta speciale, dove potranno imbucare le loro letterine e condividere i loro desideri per questo Natale.

Un’occasione per gli hobbisti

Gli appassionati del fai-da-te avranno l’opportunità di esporre le loro creazioni nei mercatini, un’occasione perfetta per valorizzare l’artigianato locale e per trovare regali unici e originali. Gli interessati possono iscriversi tramite il QR code indicato sul volantino.

Un evento per la comunità

L’iniziativa vede la partecipazione di numerose realtà locali, tra cui associazioni e cooperative impegnate nel territorio, che contribuiscono a rendere questo appuntamento un momento di aggregazione e festa per tutti.

Non resta che segnare la data in calendario e lasciarsi trasportare dalla magia del Natale a Casciago.