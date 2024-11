Castronno accoglie la nuova Preside e si rinnova la collaborazione tra Scuola e Comune

Dopo la calorosa accoglienza di alunni, insegnanti e personale scolastico, anche il sindaco Giuseppe Gabri ha voluto dare il proprio benvenuto alla nuova Preside dell’Istituto comprensivo di Castronno, Anna Rita Bonaccorso. «La scuola è meravigliosa, non potevo trovare di meglio», commenta la Dirigente scolastica con riferimento alle persone incontrate qui e alle vivacità di progetti e iniziative che caratterizzano l’offerta formativa dei diversi plessi dell’Istituto.

Tante attività rese possibili dalla collaborazione di diverse realtà, dal comitato genitori all’Amministrazione Comunale: «L’attenzione e il sostegno garantito e ribadito dal Sindaco nel corso del nostro primo incontro sono preziosi e non scontati. Fanno onore a questa comunità – commenta la Preside – C’è una reale condivisione di obiettivi sul ruolo centrale della scuola per il benessere del territorio. Una ricchezza che merita di essere coltivata e comunicata, perché la popolazione sia consapevole del grande valore di questa scuola».

Il valore è dato innanzi tutto dalle persone che vivono e sostengono la scuola. La Preside in questo senso apprezza l’impegno dell’Amministrazione comunale e dei genitori e sottolinea la disponibilità del personale Ata e amministrativo a coprire il territorio allargato del IC di Castronno unita alla professionalità mostrata da un corpo docenti «motivato e pronto all’innovazione», afferma.

«Il progetto “Fuori classe in movimento” per cui le aule sono disciplinari, assegnate ciascuna e una materia e non ad una classe, permette di lavorare con efficacia sulle competenze, come da obiettivi ministeriali e soprattutto come serve ai ragazzi che apprezzano molto il metodo, con spostamenti ben gestiti ad ogni cambio dell’ora», spiega la preside Bonaccorso – Un gioiello di scuola che merita di crescere e che può contare sull’impegno di tutti».