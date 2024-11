Ciclista investito in via Quintino Sella a Busto, intervengono 118 e vigili del fuoco

Incidente stradale a Busto Arsizio, poco prima delle 18 di oggi, con un ciclista investito su via Quinino Sella. (Foto d’archivio)

Sul posto inviati vigili urbani, il personale del 118 con automedica e ambulanza in “codice rosso” e una squadra dei vigili del fuoco dal distaccamento del Sempione.

La persona ferita è un 73enne, che ha riportato ferite ma per fortuna non è considerato in immediato pericolo di vita.

È avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Della Vite, prima di via Cascina dei poveri.

Lunghe code sulla corsia direzione centro e code più limitate da centro verso Gallarate.