Come prepararsi per il Black Friday: consigli per risparmiare

Gli acquisti fatti con i prezzi scontati piacciono davvero a tutti: proprio per questo, non puoi evitare di approfittare del prossimo Black Friday 2024. Se hai pianificato di acquistare già qualche dono per le feste da dare ai tuoi parenti e amici oppure hai bisogno di prendere qualcosa per la casa, questa è un’occasione da non perdere. Qui di seguito abbiamo pensato di raccogliere una serie di consigli pratici per risparmiare e portare a casa degli affari.

10 consigli pratici per risparmiare con il Black Friday

Quest’anno il Black Friday cadrà venerdì 29 novembre 2024 e, come al solito, ci saranno molte offerte di cui potrai approfittare, magari usufruendo anche di interessanti codici sconto rilasciati in occasione del “venerdì nero”. Per la giornata dedicata agli acquisti a prezzi vantaggiosi non si può fare a meno di effettuare una ricerca approfondita prima di fare un po’ di shopping, godendo di occasioni imperdibili.

1. Gioca d’anticipo sul web

Anche se può sembrare strano, in realtà, è fondamentale muoversi in anticipo, mettendosi alla ricerca di tutto quello che si ha bisogno. Proprio per questo, ti suggeriamo di stilare una lista di quello che ti serve, così da individuare i prodotti e monitorare i loro prezzi prima ancora della giornata del Black Friday. In questo modo, saprai sul serio se le offerte fanno davvero al caso tuo.

2. Seleziona i bundle di oggetti

Se non hai già sentito parlare dei prodotti in bundle, devi sapere che sono dei prodotti che sono venduti insieme ad altri, poiché sono affini tra di loro. Alcuni portali, proprio in concomitanza con il Black Friday, decidono di fare offerte strepitose per vendere questi pacchetti di articoli. Per esempio, potrai utilizzare fare shopping per l’elettronica di consumo e acquistare in bundle più prodotti a un ottimo prezzo. Non dimenticare, però, che dovranno essere oggetti che utilizzi davvero, poiché altrimenti rischi di selezionare articoli che non hanno utilità nel tuo uso quotidiano.

3. Controlla le offerte lampo

Molti portali decidono di avviare le promozioni per il Black Friday per più tempo, offrendo così diverse giornate dedicate allo shopping online. A tal proposito, suggeriamo di tenere d’occhio i portali da cui sei solito acquistare, poiché vi potrebbero essere delle offerte limitate o un numero di articoli prestabiliti, disponibili a quel prezzo. Se riuscirai ad aggiudicarti l’oggetto con l’offerta limitata potrai dire di aver fatto un affare, ma soprattutto di aver risparmiato per il Black Friday.

4. Leggi le opinioni degli altri utenti

Spesso le recensioni lasciate da altri utenti permettono di risparmiare del denaro. A volte, un prodotto può non rispettare del tutto le nostre aspettative e, quindi, si rivela un acquisto superfluo. Per evitare di ordinare un articolo inutile e, magari, anche di ripagare le spese per il reso, ti suggeriamo di dare un’occhiata a ciò che hanno commentato gli altri utenti. In questa maniera, risparmierai davvero il tuo denaro!

5. L’orario di acquisto conta!

Muoversi al momento giusto è importante per garantirsi l’acquisto del prodotto o del servizio che si desidera o di cui si ha davvero bisogno. Quindi cerca di arrivare online, sul sito preferito per i tuoi acquisti, già a partire dalla mezzanotte. In questo modo, avrai la certezza di riuscire ad ordinare ciò che ti serve ed avere tra le tue mani l’oggetto desiderato, specie se gli articoli messi a disposizione sul sito per il Black Friday sono pochi.

6. Controlla le politiche di spedizione e reso

Oltre a controllare il costo dell’articolo è importante anche leggere le condizioni e le politiche di reso attivi sul portale prescelto. Alcuni negozi online decidono di offrire spedizioni gratuite per acquisti che superano una determinata somma di denaro. Controlla questo aspetto, perché questa soluzione ti permetterà anche di risparmiare più denaro. Una volta concluso l’acquisto, controlla la tua casella di posta elettronica per vedere se è arrivata la conferma dell’ordine. Se, invece, hai sbagliato ad acquistare un oggetto dovrai effettuare un reso: anche in tal caso è bene leggere attentamente che cosa devi fare. Molti e-shop predispongono già l’invio del bene inserendo nel tuo pacco un’etichetta per l’invio gratuito, mentre altri permettono il reso della merce a patto però che l’onere della spedizione sia a tuo carico.

7. Iscriviti alla newsletter per avere tanti vantaggi

Spesso l’iscrizione alla newsletter cela diversi vantaggi. Infatti, non sono pochi i siti che decidono di aprire il periodo delle promozioni del Black Friday 2024 qualche giorno prima solo a coloro che hanno fatto l’iscrizione. Quindi, se vuoi approfittarne davvero, organizza il tuo indirizzo e-mail in cartelle e segui i portali di tuoi interessi con l’iscrizione alla newsletter.

8. Segui i canali social dei tuoi e-commerce preferiti

Se hai già effettuato l’iscrizione alla newsletter, non dimenticare di seguire l’e-commerce anche sui canali social come Facebook e Instagram. Anche su queste piattaforme capita spesso che alcune occasioni e promozioni speciali siano annunciate in largo anticipo, magari con qualche codice sconto particolare, da inserire durante la fase di check-out dell’acquisto. Approfittane per essere sempre aggiornato e risparmiare in occasione del Black Friday.

9. Paga in modo sicuro tutti i tuoi acquisti

Assicurarsi di pagare in maniera sicura gli articoli selezionati è importante per evitare le fregature, ma soprattutto per risparmiare il proprio denaro. Il consiglio migliore è di fare acquisti solo da quei portali che permettono di pagare in modo sicuro i propri acquisti. Per esempio, potrai sfruttare PayPal, ma anche carte di credito oppure una carta prepagata come quella delle Poste Italiane. Questi suggerimenti valgono per qualunque sito e per qualunque tipo di acquisto intendi fare, anche quello che richiede pochi euro.

10. Fissa un budget totale da spendere per il Black Friday

Concludiamo dando un ultimo consiglio speciale per non investire in maniera scorretta i propri soldi durante il Black Friday! Per risparmiare con il Black Friday ti suggeriamo anche di stabilire sin da subito una somma di denaro massima che hai a disposizione per procurarti già dei regali di Natale in anticipo o qualcosa per te. Per esempio, se utilizzerai dei codici sconto su Ebay avrai la certezza di rimanere nella spesa che hai immaginato, risparmiando qualche euro in più.

In questa maniera, non incorri in inutili acquisti, bensì porterai a casa solo ciò di cui hai realmente bisogno.