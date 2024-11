Come scegliere il colore del divano: Guida pratica per non sbagliare

Scegliere il colore del divano può sembrare un gioco da ragazzi, ma in realtà non è affatto così semplice. Spesso ci si ritrova a fare mille domande: “Sarà troppo scuro?”, “Questo colore si macchia in fretta?”, “E se non si abbina bene con il resto della casa?” Insomma, non è solo una questione estetica, ma un vero e proprio insieme di scelte e fattori da tenere in considerazione. Scegliere il colore del divano può sembrare un gioco da ragazzi, ma in realtà non è affatto così semplice. Spesso ci si ritrova a fare mille domande: “Sarà troppo scuro?”, “Questo colore si macchia in fretta?”, “E se non si abbina bene con il resto della casa?” Insomma, non è solo una questione estetica, ma un vero e proprio insieme di scelte e fattori da tenere in considerazione.

Quando si parla di arredamento, il divano è il vero protagonista del salotto, e il colore che scegli può davvero cambiare l’atmosfera della stanza. Alcuni brand di design, come B&B Italia , offrono anche la possibilità di creare divani con più colori contemporaneamente. È il caso del famoso Camaleonda, dove ogni seduta può avere un colore diverso dall’altra. Ovviamente, con scelte così audaci, le difficoltà aumentano, e un consiglio da un esperto può davvero fare la differenza. Ma partiamo con calma: come scegliere il colore giusto per il nostro divano senza fare errori?

1. Parti da quello che già hai

La scelta del colore del divano non può essere fatta a caso. Prima di tutto, fai un giro per casa e osserva il resto dell’arredamento. Colori troppo sgargianti rischiano di stonare con pareti neutre o mobili in legno scuro, mentre colori troppo tenui potrebbero perdersi in un ambiente già ricco di dettagli. Quindi, un buon punto di partenza è pensare alla tavolozza di colori che hai già in salotto.

Se hai pareti chiare (bianche o beige) : un divano scuro, come un blu navy o un grigio antracite, aggiunge contrasto e rende l’ambiente più moderno. Un Divano Soft Dream in pelle grigia è fatto apposta per questi tipi di arredi.

: un divano scuro, come un blu navy o un grigio antracite, aggiunge contrasto e rende l’ambiente più moderno. Un è fatto apposta per questi tipi di arredi. Se le pareti sono colorate : opta per tonalità color sabbia o sfumature di grigio chiaro per non appesantire l’ambiente. Il Divano Dambo in tessuto color corda è senz’altro un’ottima scelta.

: opta per tonalità color sabbia o sfumature di grigio chiaro per non appesantire l’ambiente. Il è senz’altro un’ottima scelta. Se l’arredamento è essenziale: un divano dalle tonalità più accese, come un verde oliva o un rosso scuro, può dare il giusto punto di colore che manca alla tua stanza. Il Divano Gentry in tessuto prugna non può senz’altro deludere.

2. Pensa all’ambiente che vuoi creare

I colori dei divani non influiscono solo sull’aspetto estetico della stanza, ma anche sull’atmosfera che si crea. Ogni tonalità ha un effetto diverso sull’umore e sull’energia della casa.

Colori neutri come grigio, beige e bianco : sono perfetti per creare un’atmosfera tranquilla e accogliente, ideale per un salotto dove si cerca il relax. Un Divano Moncloud in tessuto carta da zucchero può essere l’ideale.

: sono perfetti per creare un’atmosfera tranquilla e accogliente, ideale per un salotto dove si cerca il relax. Un Tonalità di blu e verde : se il divano è in questi colori, l’ambiente risulterà più fresco e calmo, ideale se vuoi trasmettere serenità. Puoi considerare il D ivano Camaleonda 4 posti verde .

: se il divano è in questi colori, l’ambiente risulterà più fresco e calmo, ideale se vuoi trasmettere serenità. Puoi considerare il Rosso, arancione o giallo: i divani in queste tonalità stimolano energia e vitalità, quindi sono perfetti per un ambiente dinamico e vivace. Punta Divano Dives Soft in tessuto rosso scuro e vai sul sicuro.

3. Rispetta lo stile della tua casa

Anche lo stile dell’arredamento influenzerà la scelta del colore del divano. Se la tua casa è in stile industriale, con pareti in mattoni e materiali grezzi, un divano in pelle nera o marrone scuro può creare un contrasto elegante e sofisticato. Se invece il tuo arredamento è più classico o shabby chic, un divano color pastello o in tonalità più chiare può inserirsi facilmente nell’atmosfera accogliente e delicata.

Stile minimal : tendenzialmente, in un salotto minimalista, il divano sarà neutro, come un Divano Westside Soft in tessuto avorio . Ma non sottovalutare nemmeno le tonalità più forti: anche un Divano Togo blu può dare carattere e grinta in uno spazio più anonimo.

: tendenzialmente, in un salotto minimalista, il divano sarà neutro, come un . Ma non sottovalutare nemmeno le tonalità più forti: anche un può dare carattere e grinta in uno spazio più anonimo. Stile vintage : se ami il vintage, un divano in colori come il senape, l’arancione bruciato o il marrone può dare un tocco di nostalgia e calore alla stanza. Il Divano Extrasoft in pelle ruggine può fare al tuo caso.

: se ami il vintage, un divano in colori come il senape, l’arancione bruciato o il marrone può dare un tocco di nostalgia e calore alla stanza. Il può fare al tuo caso. Stile moderno e contemporaneo: per questo tipo di arredamento, i divani dalle forme pulite e colori più audaci, come il turchese o il grigio antracite, sono una scelta ideale. Anche il Divano New York Suite in velluto marrone può andare bene.

4. Valuta le praticità di tutti i giorni

Scegliere il colore giusto del divano non riguarda solo l’estetica, ma anche la praticità. Colori più scuri, come il blu navy o il grigio antracite, sono perfetti se hai bambini o animali domestici perché nascondono meglio macchie e segni di usura. Dai un’occhiata al Divano Bend in tessuto antracite e al Divano Maralunga Maxi blu! Se invece ti piace il lusso e sei disposto a fare più attenzione alla cura, colori più chiari come il bianco o il beige possono essere una scelta elegante e raffinata, ma richiedono maggiore manutenzione. Il Divano LC3 Fauteuil Grand Confort, Grand Modèle bianco è un modello che ha bisogno delle tue attenzioni, ma che è in grado di trasformare con sobrietà l’arredo della tua casa.

5. Considera la luminosità della stanza

La luce gioca un ruolo fondamentale nella percezione del colore. Un divano che appare perfetto in una stanza ben illuminata potrebbe sembrare più scuro o meno vibrante in un ambiente poco luminoso. Quindi, considera la posizione del divano rispetto alle finestre e la quantità di luce naturale che entra nella stanza.

Stanza ben illuminata : qui puoi osare con colori più scuri o saturi senza rischiare di appesantire troppo l’ambiente. Il Divano Archibald in pelle gialla potrebbe risaltare la luminosità degli interni.

: qui puoi osare con colori più scuri o saturi senza rischiare di appesantire troppo l’ambiente. Il potrebbe risaltare la luminosità degli interni. Stanza poco illuminata: opta per colori chiari o pastello, che riflettono meglio la luce e fanno sembrare la stanza più grande e ariosa. Il Divano 2 posti Magnum in tessuto corda chiaro è sempre un’ottima soluzione.

6. Scegli il giusto modello di divano

Ora che hai tutte le informazioni per scegliere il colore giusto del divano, non ti resta che trovare l’ispirazione giusta per trovare il modello di divano perfetto per te. Non tutti i divani vengono prodotti in tutti i tipi di colori. Naturalmente, un negozio di divani di bassa qualità tende a produrli in pochissime tonalità, solitamente più neutre, come il nero, il bianco, il grigio o il marrone. Se sogni un divano dal colore unico e audace, come il giallo, il verde, l’azzurro, non puoi fare altro che rivolgerti ai divani di design.