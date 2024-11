Con “Square Legnano” rinasce l’area “Ex Pensotti”, tra benessere, residenze e una piazza pubblica

Sostenibilità, eccellenza e comfort assoluto si incontrano in un contesto ideale, per offrire una superiore qualità di vita: questa la sintesi ideale per descrivere il nuovo progetto residenziale SQUARE Legnano. Nato dall’esperienza di EDIL SAE, nota impresa edile legnanese che da due generazioni si dedica con professionalità e impegno ad arricchire il tessuto urbano della città, all’insegna dell’innovazione.

Con SQUARE Legnano, EDIL SAE restituisce ai legnanesi un’area centrale della città dimenticata da tempo ma dalle grandi potenzialità, grazie a un intervento immobiliare d’eccellenza, dotato di amenities assolutamente uniche, che non hanno nulla da invidiare ai progetti più all’avanguardia delle grandi realtà come Milano.

La zona d’intervento è conosciuta come “area Ex Pensotti”, un tempo sede della fabbrica Officine Mario Pensotti, ditta storica fondata all’inizio del XX secolo, leader in Europa e uno dei simboli della città. Le Officine furono dismesse nel 1985 e da allora, l’area risulta abbandonata, nonostante si trovi nel cuore di un gradevole contesto residenziale, a pochi minuti dal caratteristico centro storico di Legnano e da qualsiasi tipo di servizio. L’attesa per questo intervento di riqualificazione è quindi da anni molto alta. E oggi, questa aspettativa è pronta a prendere forma nel modo migliore. Grazie alla realizzazione di un vero e proprio “unicum abitativo” che non prevede solo edilizia privata ma anche spazi pubblici, una splendida piazza con al centro un edificio completamente restaurato e un’ampia superficie verde.

Un progetto dedicato sia ai futuri residenti, sia a tutti i cittadini di Legnano, che mira a garantire uno stile di vita nuovo e superiore.

Al centro di un ampio parco recintato SQUARE Legnano sta prendendo vita attraverso quattro eleganti residenze che offriranno diverse tipologie abitative dal design contemporaneo, ideali per ogni esigenza, dalle garden house, ai bilocali, dai trilocali fino agli esclusivi attici, tutte impreziosite da piacevoli spazi esterni da godere in ogni stagione e dotate di box privati.

Nel rispetto del passato e della tradizione e con la volontà di contribuire al benessere della città, SQUARE Legnano prevede anche la creazione di una splendida piazza pubblica su cui si affaccerà l’ex Palazzina Uffici Pensotti attentamente riqualificata, nella quale ci saranno alcuni bilocali – ideali per un investimento strategico data la vicinanza con Milano e la presenza dell’Università Liuc – un’area commerciale e alcuni spazi esclusivi dedicati ai residenti.

In SQUARE Legnano proprio le amenities sono il completamento ideale di una dimensione abitativa di livello superiore: spazi pensati per rendere la quotidianità qualcosa di davvero unico e straordinario, combinati con un esclusivo servizio di hospitality gestito direttamente dal concierge che attraverso un network di professionisti di fiducia si prenderà cura delle piccole incombenze quotidiane dei residenti, dal babysitting al dogsitting, dalle pulizie alla lavanderia.

In dettaglio, il complesso residenziale prevede aree funzionali pensate per tenersi in forma e dedicarsi al proprio benessere, zone pensate per i bambini e per gli impegni professionali:

Campo da Padel

Percorso Running

Fitness e Spazio Yoga

Conciergerie evoluta e delivery area

Business lounge

Area Kids esterna

Parco Privato

Bike parking

Box auto e guest parking

Le soluzioni abitative SQUARE Legnano offrono vantaggi senza paragoni, ma lo fanno con dei costi (di gestione, ma anche d’acquisto) che risultano essere perfettamente in linea con la media di mercato. Senza contare che in questo momento sono previste condizioni d’acquisto, valide solo fino al 30 novembre 2024, particolarmente vantaggiose.

Nel mese di dicembre è prevista tra l’altro l’apertura di una raffinata Boutique nel centro di Legnano, in via Felice Cavallotti 1, dove sarà possibile ammirare il plastico di Square e scoprire di più su questa nuova esperienza abitativa fatta di eccellenza, comfort e sostenibilità.

“Per noi è davvero motivo di orgoglio essere riusciti a dare vita ad un progetto così ambizioso – spiegano da EDIL SAE -, ispirandoci agli interventi immobiliari delle grandi città internazionali, ma inserendole in un contesto verde, a misura d’uomo e allo stesso tempo centro nevralgico tra Milano, Varese e Svizzera, come Legnano. Riuscendo perfino a restituire alla città, a cui ci sentiamo profondamente legati, una bellissima area per anni dimenticata.”