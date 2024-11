Vuoi il meglio del Black Friday? Ecco 6 total look consigliati da ALANRED

Un viaggio attraverso le tendenze più forti del momento in compagnia di ALANRED, linea d’abbigliamento monomarca di Magir, azienda varesina che con i suoi sette punti vendita offre qualità e stile da sempre.

Pantaloni ampi dal taglio sartoriale, tartan come richiamo dello stile british, gonne in satin, blazer: qui troverete alcuni consigli su come giocare con colori e tessuti e su come abbinare al meglio capi classici senza tempo.

Lasciatevi ispirare da ALANRED con gli outfit proposti, combinazione di eleganza e comfort, calore e stile.

Il tuo Black Friday con stile: 6 outfit che cambieranno il tuo guardaroba

Outfit autunnale: 7 idee di look da provare

