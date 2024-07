Pullshop: l’essenza della tradizione tessile di Magir

Da sempre riferimento per per l’acquisto di capi trendy e alla moda Pullshop è il punto vendita aziendale di Magir srl, un’azienda tessile con una storia che risale al 1940. Giunta alla terza generazione, Magir continua a mantenere il suo carattere di azienda a conduzione familiare.

“Dopo la recente scomparsa di mio padre – spiega Veronica Rossi – ho assunto personalmente la guida dell’azienda, segnando un importante cambio generazionale e il ritiro dei miei fratelli dall’attività. Ora, ho l’onore e l’onere di portare avanti la tradizione di famiglia”.

Le linee di abbigliamento

Magir è un nome che si distingue per la qualità delle sue produzioni, con due linee principali: ALANRED UNDERWEAR, una linea di intimo maschile esportata in tutta Europa, e un total look fashion femminile distribuito attraverso sei punti vendita monomarca ALANRED.

Pullshop è orgoglioso rivenditore di entrambe le linee, consolidandosi come un pilastro del territorio fin dagli anni ’70, con sede storica ad Avigno.

Novità 2024: una nuova sede

Vera novità dell’anno 2024 è il recente trasferimento delle attività direttive di Magir in nuove sedi strategiche e soprattutto il cambio location per Pullshop. Tutte le affezionate del marchio non devono però disperare: il nuovo punto vendita è situato in via Crispi 77, a pochi metri dalla storica sede. La nuova location dispone di parcheggio dedicato e si trova lontano dal caos cittadino, permettendo di risparmiare tempo e denaro. Qui, le clienti possono godere di un ambiente accogliente e facilmente raggiungibile.

Alan Red, il tuo personal stylist

Pullshop è il negozio ideale per le donne contemporanee e dinamiche, desiderose di vestirsi con stile senza rinunciare alla convenienza. Oltre agli articoli delle stagioni passate, Pullshop propone anche le collezioni attuali di Alanred, garantendo sempre un’offerta aggiornata e di qualità. La superficie ampliata del punto vendita permette di arricchire la proposta con accessori, bijoux e molto altro, offrendo così un’esperienza di acquisto completa.

Uno dei servizi esclusivi proposti è l’armocromia su appuntamento, un’opportunità per le clienti di valorizzare al meglio la propria immagine quotidiana, grazie ai consigli di esperti. Questo servizio offre un valore aggiunto e una cura personalizzata per ogni cliente, un impegno fondamentale per l’azienda.

Crescita e innovazione

In linea con la visione di crescita e innovazione, Magir sta pianificando anche importanti investimenti in marketing online e offline da ora e per i prossimi mesi. L’obiettivo è quello di rafforzare la presenza del brand, raggiungere nuovi mercati e consolidare il rapporto con la clientela affezionata.

Consigli di stile

Sulla pagina Instagram Alan red official trovate tanti consigli di stile. Qui ve ne lasciamo tre:

1. Look per un aperitivo al lago

Indecise sul look per il vostro prossimo aperitivo al lago? Perchè non puntare su un abito in fresca e morbida viscosa?

2. Look da cerimonia

Spesso quando parliamo di cerimonie pensiamo subito ai matrimoni, in realtà riceviamo inviti anche per cresime, comunioni, battesimi. Ecco un’idea per voi.

3. Pizzo Sangallo: ed è subito estate

Il vestito in Sangallo, con il suo charme bucolico, domina l’estate 2024. Adatto a tutte le età e ad ogni occasione, il Sangallo è un tessuto fresco, semplice e chic da indossare.

Per scoprire tutte le proposte di Pullshop, non vi resta che visitare la nuova sede di via Crispi 77. Apertura prevista per il 24 luglio.