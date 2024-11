Crossfit, a Busto Arsizio arriva la “Donkey Challenge”

Un weekend di gare a Busto Arsizio organizzato dalla palestra “Donkey Crossfit”, con 142 team iscritti alla competizione. La terza edizione della gara che ha registrato il numero più alto di partecipanti nella storia recente di Busto Arsizio.

Un ambiente giovane e con voglia di stupire, che però strizza l’occhio alle sinergie con le realtà locali. “I team saranno uomo-uomo, uomo-donna e donna-donna, per un totale di 284 atleti partecipanti. Gareggeranno in tre categorie, Beginner, Open e Master – raccontano gli owner del box Francesco, Marco e Alessandro – con lo staff arriveremo a circa 700 persone impegnate e attive nella due giorni”. “I partecipanti, che provengono da quasi tutta Italia, si sfideranno in 3 workout + un workout bonus stile strongman (sarà presente ad aiutarci anche il campione italiano della categoria pro-105kg), per i migliori poi le prove non saranno finite perché li aspetta una semifinale e una finalissima.”

Fondamentale il contributo dei partner coinvolti, realtà del territorio che Donkey CrossFit, con la sua Challenge, ha voluto rendere partecipi e attivi per tutta la durata dell’evento, ponendo la propria attenzione sulla salute degli atleti (healthy food e ricchi pacchi gara a disposizione), ma anche sul momento di festa (la birra di qualità “bustocca” sarà presente per allietare partecipanti e pubblico).

La “Donkey Challenge” si terrà in città questo fine settimana (23-24 novembre) alla palestra di via Parma 2. Orari: dalle 8.00 alle 17.30/18. Insomma una vera e propria festa per chi ama la sport, la competizione, ma soprattutto per chi vuole imparare il significato di “community” tanto caro a chi pratica il CrossFit.