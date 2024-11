Da Gallarate al tetto del mondo: una serata con le immagini della spedizione verso il K2

Si avvia alla conclusione l’edizione 2024 di “CineCime”, la rassegna di film di montagna proposta dal Cai di Gallarate, che propone sempre interessanti documentari, sulle alte cime, l’arrampicata, la speleologia, ma anche uno sguardo sul mondo sociale della montagna.

L’ultimo appuntamento 2024 è in programma mercoledì 27 novembre con la proiezione speciale del documentario “K2, un’esperienza umana”.

Una serata speciale perché è il racconto della spedizione del gruppo del CAI di Gallarate al campo base del K2, intrapresa quest’estate. Una serata per rivivere le difficoltà, le emozioni e i momenti significativi che hanno caratterizzato questa straordinaria avventura nel cuore del Karakorum.

Panorama del campo nel 1954

La missione 2024 del Cai Gallarate ha seguito i passi della spedizione Italia-Karakorum del 1954.

La proiezione sarà presentata da Fabiana Rostellato, la voce narrante sarà quella di Massimo Palazzi.

Appuntamento come sempre in Sala Martignoni (via Venegoni-via XX Settembre), alle 21.