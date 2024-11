Dispositivi tecnologici: quali rischi? Cosa possono fare genitori e docenti per proteggere i ragazzi

In un mondo sempre più connesso, i dispositivi tecnologici offrono opportunità incredibili, ma portano con sé anche rischi per bambini e ragazzi. È fondamentale essere consapevoli di questi pericoli, come l’esposizione eccessiva allo schermo, il cyberbullismo e la perdita della privacy.

Cosa possono fare genitori e docenti?

Se ne partlerà con la dott.ssa Cristina Mastronardi in un incontro aperto al pubblico. Psicologa, psicoterapeuta e supervisore EMDR, Cristina è direttrice, con la Dott.ssa Isabel Fernandez, del Centro di Terapia EMDR di Varese. È responsabile dell’area psicologica di Amico Fragile Odv-ETS a Varese. Nel corso degli anni ha approfondito il ruolo del trauma, con particolare riferimento a violenza, bullismo, cyberbullismo e rischi connessi alle tecnologie. Coordina progetti di prevenzione in numerosi istituti scolastici. Relatrice a conferenze nazionali e internazionali, svolge attività di formazione sia in Italia sia all’estero.

QUANDO

19 Novembre, dalle 18:00 alle 20:00

Scuola Piccola England, via Stadio 38 Varese

Evento gratuito su prenotazione scrivendo a cg@piccolaengland.net. Seguirà aperitivo offerto dal Comitato Genitori.