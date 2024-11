Due feriti e traffico in tilt giovedì pomeriggio ad Azzate per un incidente

Quella lunga colonna d’auto, una coda persistente che fra le 15 e le 15.30 (e anche oltre, a tratti) si è formata ad Azzate nel primo pomeriggio di giovedì era per via di un incidente stradale avvenuto fra un’auto e un furgone nei pressi di una rotatoria sulla via Piave, la Provinciale.

Il fatto è avvenuto intorno alle 15 e sul posto sono arrivati mezzi del soccorso sanitario e forze dell’ordine.

Due le persone coinvolte. Si tratta di una donna di 40 anni e un uomo di 50, non in gravi condizioni, entrambi visitati sul posto dal personale sanitario dell’ambulanza della croce rossa di Azzate. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione.

L’incidente, come si accennava, ha causato sensibili disagi al traffico.