Due laboratori d’arte dedicati agli adulti al Museo Bodini di Gemonio

Il 10 novembre scorso ha preso il via, al Civico Museo Floriano Bodini di Gemonio, la mostra dedicata a una serie di opere di artisti contemporanei che sono state donate nel corso degli anni alla struttura dedicata al grande sculture.

Nell’ambito della rassegna, la direzione del museo ha deciso di proporre due laboratori artistici dedicati questa volta agli adulti. Un’iniziativa interessante e che segue quelle simili aperte, però, a bambini e ragazzi che sono state effettuate in diverse altre occasioni.

Il primo laboratorio è previsto per sabato 30 novembre dalle ore 10 e sarà intitolato “Scintille: l’armonia tra oro e ferro”. I partecipanti realizzeranno un’opera utilizzando la tecnica dell’applicazione di foglia d’oro su uno sfondo di ferro scuro. In questo modo si crea un gioco di luci e ombre in un’immagine semplice ma spettacolare. Il workshop sarà condotto da Bonnie Broussard, moglie e assistente di Matthew Broussard, l’artista texano trapiantato a Gemonio, purtroppo scomparso nell’agosto del 2023.

Il secondo appuntamento si terrà invece domenica 15 dicembre, sempre alle ore 10. In quel caso sarà organizzato un laboratorio esperienziale di Arte e Scrittura poetica; verrà proposta un’esperienza creativa in dialogo con le opere di Floriano Bodini e con la produzione letteraria che ha ispirato gli artisti del Realismo Esistenziale. A condurre i lavori ci saranno la pedagogista Chiara Zuffrano, esperta in pratiche autobiografiche e insegnante certificata di Metodo Caviardage e la storica dell’arte Anita Membrini, esperta in laboratori esperienziali ArtLab Lyceum.

Per la partecipazione ai laboratori è necessario prenotarsi scrivendo una e-mail all’indirizzo didattica.museobodini@gmail.com oppure contattando il numero di telefono 339.7596939. Il costo per ogni partecipante è fissato in 10 euro.