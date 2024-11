È arrivata l’influenza: 2569 i casi in Lombardia nella prima settimana di novembre

L’influenza è arrivata in Italia. La rete di vigilanza, formata dai medici sentinella, ha rilevato un’incidenza di 6,3 casi ogni mille assistiti con un rapporto doppio (13,8 per mille) nella fascia dei bimbi tra 0 e 5 anni mentre tra i 5 e i 14 casi è del 5,56.

Nella settimana tra il 4 e il 10 novembre, sono stati registrati 372.700 casi nella platea di 1.474.667 assistiti, pari al 3,2% della popolazione residente nelle regioni che hanno avviato la sorveglianza.

Da quando è partita la sorveglianza, a inizio ottobre, gli italiani colpiti da influenza sono stati 1.365.000. Lo scorso anno il picco era stato toccato tra fine 2023 e inizio 2024 con il picco più elevato degli ultimi 15 anni (18 casi ogni mille assistiti) mentre il record precedente appartiene all’anno 2012/2013 quando si toccò quota 16 per mille.

In Lombardia, i 239 medici sentinella hanno rilevato 2.569 casi con un’incidenza del 7,8 per mille. La fascia più colpita è quella prescolare, tra 0 e 4 anni, con 405 casi e un’incidenza del 17‰. I ragazzini tra 5 e 15 anni registrano un’incidenza del 5,9 per mille mentre nella popolazione adulta, fino ai 64 anni, i casi sono stati 1487 ( 8,33 per mille). I meno colpiti gli over65 con il 5 per mille di incidenza.