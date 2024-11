È morta la sessantenne caduta in bici a Breggia, in Canton Ticino

La Polizia cantonale comunica che è deceduta la 60enne cittadina svizzera domiciliata nel Mendrisiotto coinvolta nell’incidente avvenuto il 4 di novembre poco prima delle 10:30 in territorio di Breggia, in Canton Ticino.

Quel giorno una 60enne cittadina svizzera domiciliata nella regione circolava in sella a una bicicletta in discesa, sulla strada cantonale, in direzione di Morbio Superiore. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, la ciclista è rovinata a terra. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia comunale di Chiasso, nonché i soccorritori del Servizio Autoambulanza Mendrisiotto (SAM) e della Rega, che dopo aver prestato le prime cure alla donna l’hanno trasportata in elicottero all’ospedale.

La vittima aveva riportato gravi ferite.