Entro fine anno il comune di Bardello con Malgesso e Bregano estinguerà tutti i mutui per oltre 300.000 euro

Martedì prossimo, 26 novembre, si svolgerà il consiglio comunale di Bardello con Malgesso e Bregano. Tra i vari punti all’ordine del giorno ci sarà l’estinzione anticipata dei mutui:« Si tratta di un traguardo significativo per il Comune di Bardello con Malgesso e Bregano – commenta il sindaco Giuseppe Iocca – nel prossimo consiglio comunale, sarà ufficialmente deliberata la chiusura di tutti i mutui pregressi relativi alle tre località che oggi formano l’unico ente comunale. Entro il 31 dicembre 2024, infatti, l’amministrazione verserà nelle casse di Cassa Depositi e Prestiti l’importo complessivo di 308.358,72 euro, estinguendo così la totalità dei mutui ancora in essere, ad eccezione di quelli in naturale scadenza nel 2025».

Il sindaco ha spiegato le motivazioni dietro questa decisione, sottolineando l’importanza dei fondi straordinari che il comune percepisce in qualità di ente fuso: 570 mila euro annui. «Grazie a queste risorse – ha dichiarato il primo cittadino – abbiamo deciso di liberare spazio nella spesa corrente del nostro bilancio, togliendo una quota importante di denaro che veniva utilizzata per saldare le varie rate dei mutui. Così facendo, già dal 2025, non avremo più 90 mila euro di rate annuali da pagare e potremo destinare quei fondi a ulteriori spese, come il sociale o le manutenzioni».

Questa strategia, prosegue il sindaco, non solo rafforza il bilancio comunale, ma rappresenta un esempio virtuoso a livello nazionale: «Sicuramente diventiamo uno dei pochi comuni italiani senza debiti e con un bilancio sano e prospero».

La scelta di azzerare i mutui, oltre a garantire una maggiore flessibilità economica, consente al Comune di guardare al futuro con ottimismo, prevedendo investimenti mirati che possano migliorare la qualità della vita dei cittadini. Una scelta che, secondo l’amministrazione, conferma la solidità delle politiche di gestione economica intraprese dalla fusione delle tre località.