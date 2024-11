Forte vento sulla provincia: a Varese un incendio di sterpaglie in via Parini

Il forte vento che nelle ultime ore si sta abbattendo sul Varesotto sta richiedendo l’intervento da parte delle forze dei vigili del fuoco oggi, mercoledì 20 novembre. (foto d’archivio)

Le squadre di soccorso sono attualmente impegnate in operazioni di messa in sicurezza e taglio di alberi pericolanti in particolare nella Valbossa, tra Sumirago e Buguggiate, e a Brebbia, Comune sul Lago Maggiore.

Inoltre, il vento ha favorito verso le 14:15 l’episodio più grave. A Varese, in via Parini, un incendio di sterpaglie si è propagato rapidamente a causa delle forti raffiche, coinvolgendo tre autovetture in sosta. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con un’autopompa, un’autobotte e un mezzo fuoristrada per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.