Furto nella sede degli Alpini a Varese, un pranzo da asporto per raccogliere fondi

Gli Alpini chiedono aiuto a tutti i varesini dopo la recente incursione dei ladri nella sede di Varese.

A lanciare l’appello il Capogruppo Antonio Verdelli e il Presidente della Sezione Varese Franco Montalto.

“La comunità degli Alpini di Varese è stata colpita da un furto con scasso nella Sede cittadina, che ha danneggiato non solo beni materiali ma ha anche ferito profondamente lo spirito di solidarietà e dedizione che caratterizza da sempre il mondo alpino”.

“La sede del Gruppo e della Sezione è stata violata e chiaramente i danni subiti andranno ad incidere sui fondi destinati alla beneficienza.

Gli Alpini di Varese esprimono profonda tristezza e sconcerto per l’accaduto e per rispondere a questo atto deplorevole e raccogliere nuovamente i fondi perduti, organizzeranno un evento speciale”.

“Domenica 17 novembre, tutti i cittadini sono invitati a partecipare a un pranzo da asporto a base di polenta con salsiccia e funghi. Questo evento non solo offrirà deliziosi sapori locali, ma sarà anche un’occasione per unire le forze e dimostrare solidarietà verso le cause benefiche sostenute da sempre dagli Alpini”.

“L’evento si terrà presso la sede di Varese, i piatti saranno disponibili, su prenotazione (entro il 14/11), al prezzo di 15 euro, e i proventi raccolti saranno interamente destinati alla beneficienza. Chiediamo a tutti i nostri concittadini di unirsi a noi, non solo per ricostruire quanto è stato danneggiato, ma per inviare un messaggio forte e chiaro: la nostra solidarietà non può essere infranta”

“Con l’aiuto di tutti, siamo fiduciosi di poter raccogliere i fondi necessari e continuare a sostenere le cause che ci stanno a cuore. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che parteciperanno e sosterranno questa iniziativa.

Insieme, possiamo dimostrare la nostra resilienza e l’incredibile potere della comunità di unirsi nei momenti di difficoltà”.

Per aderire al pranzo da asporto ed assicurarsi la possibilità di gustare la polenta con salsiccia e funghi è necessario prenotare entro il 14/11/2024 inviando una mail a info@gruppoalpinivarese.it o un messaggio Whatsapp al numero +39 331 6014141.