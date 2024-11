Gallarate, la città inattesa nelle foto di don Remo

Dal 16 novembre al 14 dicembre 2024, l’associazione culturale Collana Galerate, con il patrocinio del Comune di Gallarate e il supporto della Pro Loco gallaratese, invita tutti a scoprire la mostra fotografica intitolata “Gallarate, bellezza in città – non ‘vedere’ ma… guardare e ammirare”.

L’esposizione, con scatti di don Remo Gerolami, si terrà nella sede della Pro Loco, in vicolo del Gambero 10 (vicino a via San Giovanni Bosco). La mostra offre un percorso visivo che celebra la bellezza urbana di Gallarate, incoraggiando i visitatori a non limitarsi a uno sguardo superficiale ma a immergersi in una vera e propria contemplazione delle particolarità e dei dettagli che rendono unica la città.

L’inaugurazione è prevista per sabato 16 novembre alle 16:00 e rappresenta l’occasione ideale per incontrare l’autore e vivere un momento di riflessione condivisa sulla storia, la cultura e l’architettura di Gallarate. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 18:30, e il sabato dalle 9:00 alle 12:30.

Le fotografie di Don Remo Gerolami – friulano di origine, ma gallaratese dal 1940, insignito anche della benemerenza cittadina – guidano il pubblico attraverso scorci inaspettati e prospettive inedite, offrendo uno sguardo profondo sulla città e sulla sua essenza.