Generazione d’industria decolla da Leonardo

Riparte Generazione d’Industria, il progetto di Confindustria Varese giunto alla quattordicesima edizione, pensato per diffondere la cultura d’impresa nelle scuole e investire nel talento di ragazzi e ragazze degli istituti superiori tecnici ed economici. Per l’occasione, è stato organizzato un evento di lancio, insieme a Leonardo Elicotteri, realtà industriale internazionale che produce aeromobili impiegati in oltre 150 paesi nel mondo per tutti i tipi di missione, sempre più impegnata nello sviluppo di tecnologie innovative per il futuro del volo verticale legate anche al pilotaggio remoto e ai convertiplani, nonché storico partner di Generazione d’Industria.

Obiettivo dell’incontro, che ha visto la partecipazione nel sito produttivo di Leonardo di Vergiate delle aziende e delle scuole partner del progetto, insieme ai referenti di diversi licei e Its Academy (Istituti Tecnici Superiori) della provincia e agli enti scolastici, è stato presentare le iniziative previste per l’anno scolastico 2024-2025 da Generazione d’Industria, tra project work, lezioni per studenti, talent day e una sempre più stretta collaborazione tra scuole e imprese.

Da 14 anni il progetto di Confindustria Varese si pone un obiettivo di medio-lungo termine: promuovere la cultura industriale e imprenditoriale, facendo conoscere il ruolo sociale delle imprese e sfatando quei miti che troppo spesso ammantano di pregiudizi l’istruzione tecnica.

Per questo Generazione d’Industria propone alle scuole, anche quest’anno, un ampio programma di iniziative condivise con le imprese attraverso 4 macro-azioni. Si inizia dagli “Stage plus”: durante l’anno scolastico le aziende accolgono gli studenti delle classi quarte e quinte offrendo loro la possibilità di svolgere tirocini di lunga durata; Le imprese protagoniste a scuola: gruppi selezionati di studenti vengono coinvolti in corsi tenuti dalle aziende sia in orario scolastico, sia extrascolastico; aggiornamento del corpo docente: visite e lezioni direttamente nelle imprese per gli insegnanti che si confrontano con i tecnici delle aziende sulle ultime evoluzioni nei processi produttivi e nell’organizzazione del lavoro; La premiazione al merito dei ragazzi: borse di studio agli studenti come messaggio di fiducia che gli imprenditori ripongono nelle nuove generazioni.

Tiziano Barea, presidente di Btsr international spa e fondatore del progetto: «684 studenti premiati, oltre 600 stage avviati, oltre 15.000 studenti coinvolti in attività online, 37 visite aziendali, oltre 400 ore di formazione congiunta (imprese e scuole) con più di 1.000 partecipanti tra docenti, presidi, imprenditori e persone che lavorano nelle imprese, 69 imprese coinvolte nel tempo, 9 istituti tecnici industriali, 11 istituti tecnici economici. Questi i numeri messi a segno in questi anni di attività di Generazione d’Industria, che confermano il grande impegno portato avanti da Confindustria Varese nella formazione dei giovani. Leonardo rappresenta un abilitatore di competenze per tutto il territorio: la provincia di Varese è la quarta in Lombardia per numero di addetti nei settori ad elevato contenuto tecnologico. È anche, e soprattutto, merito di realtà come Leonardo che il Varesotto può esprimere un tale risultato. Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un evento congiunto: per ispirare altre imprese a collaborare con le scuole e gli Its del territorio e, allo stesso tempo, far conoscere a docenti e dirigenti scolastici un’eccellenza della nostra industria».

Nel corso della giornata negli stabilimenti vergiatesi di Leonardo, c’è stato poi spazio per raccogliere la testimonianza del gruppo aerospaziale sul suo impegno per la formazione dei giovani e sull’investimento nelle nuove generazioni. Francesco Rossetti, VP HRO – Education & Change Management, Leonardo Elicotteri: «Ricerca e innovazione sono due punti cardine alla base dello sviluppo di Leonardo, che si traducono non solo nella realizzazione di innovazioni tecnologiche, ma soprattutto nell’impegno concreto alla promozione di una vera e propria cultura dell’innovazione stessa. La nostra collaborazione con Confindustria Varese nel progetto Generazione d’Industria è coerente con il grande obiettivo di creare un ecosistema in cui venga promosso un continuo rinnovarsi di competenze e capacità professionali. Il lavoro del futuro sarà certamente diverso da quello attuale: il sistema educativo dovrà evolvere per rispondere a una domanda crescente di figure professionali dotate di una solida preparazione nelle discipline Stem, di soft skills e di una formazione culturale interdisciplinare. Per questo motivo, l’individuazione e la formazione delle professioni del futuro, incentrate sulle tecnologie emergenti che saranno dirompenti, rappresentano l’investimento più prezioso. A tal fine è fondamentale pianificare a lungo termine i percorsi educativi della scuola e formativi delle aziende, rafforzando sempre di più l’integrazione di queste due realtà in un’ottica di life long learning».