Germignaga inaugura il nuovo Oratorio: uno spazio rinnovato e inclusivo per tutti

La parrocchia di Germignaga annuncia con entusiasmo l’inaugurazione dei rinnovati locali dell’Oratorio del paese, situato in Via G. Mameli 40, a pochi passi dal Lago Maggiore. L’evento, aperto a tutta la comunità, si terrà domenica 17 novembre, offrendo un programma ricco di attività pensate per tutte le età.

Dopo anni di attesa e di progetti, si sono conclusi i lavori di restyling dell’Oratorio, con un intervento che ha reso gli spazi più moderni, accessibili e inclusivi, eliminando le barriere architettoniche per accogliere chiunque desideri partecipare.

«Sarà diventato un Oratorio 4.0? Sappiamo che non sono gli ambienti che “fanno” un Oratorio, ma la volontà, la presenza e l’impegno di tutti, dai più grandi ai più piccini, famiglie e singoli – dicono dalla parrocchia di Germignaga -. Abbiamo realizzato un luogo dignitoso e accogliente: ora la responsabilità e la bellezza di abitarlo, con stile e generosità, con cura, affinché anche chi verrà dopo di noi, speriamo numerosi, possa trovare un luogo educativo, attento e accogliente».

L’inaugurazione inizierà con la celebrazione della Santa Messa alle ore 11.30 presso la chiesa parrocchiale. A partire dalle 15.00, l’evento si sposterà nei nuovi locali dell’Oratorio, dove sono previsti saluti istituzionali, una preghiera di benedizione, il taglio del nastro e una visita guidata degli ambienti ristrutturati. Non mancheranno momenti di divertimento per i più piccoli, con giochi in cortile e la speciale iniziativa dei “Libri Parlanti”. Per tutti i presenti, inoltre, saranno disponibili una merenda con caldarroste e crêpes per concludere la giornata in allegria.

«Vi aspettiamo numerosi, siete voi che fate l’Oratorio» concludono dalla parrocchia.