Gusto e tradizione: il vero riso Carnaroli protagonista nei piatti degli agriturismi varesini

Tornano anche a Varese le vie del riso Carnaroli, una rassegna gastronomica che coinvolge gli agriturismi di tutta la Lombardia e che è particolarmente apprezzata nella nostra provincia.

Nata nel 2017 e promossa da Terranostra, la manifestazione si terrà dal 15 al 17 novembre, puntando a far conoscere le qualità di un risotto preparato con il “vero” riso Carnaroli.

«Questa manifestazione esiste dal 2017, riscuote ogni anno molto successo e a Varese funziona particolarmente bene, perché riso e risotti sono molto apprezzati – spiega Massimo Grignani, presidente del Consorzio Turistico di Varese – Il Carnaroli, come noto, compie 80 anni nel 2025 ed è il risultato di un incrocio tra Vialone e Lencino, che ha dato vita a un chicco perfetto e resistente in cottura. Tuttavia, la normativa italiana consente di vendere sotto il nome di Carnaroli anche molte altre varietà derivate, ma non pure: con il risultato che chi compra non sa mai esattamente quale qualità stia mangiando, anche se sulla scatola è indicato Carnaroli».

Acquistando il riso nella grande distribuzione, è infatti altamente probabile che il cliente non compri un Carnaroli in purezza: la produzione non è enorme e, pur essendo in crescita, il numero di aziende che aderiscono al consorzio di tutela del marchio è passato da 11 a 30 rispetto allo scorso anno. Per quest’anno sono previste circa 500 tonnellate di produzione, in un’annata che ha visto anche un raccolto ritardato a causa della semina posticipata.

Un motivo in più per approfittare di questa tre giorni e gustare il vero riso Carnaroli, preparato in risotti che abbinano il celebre cereale pavese agli ingredienti a chilometro zero tipici della zona varesina.

Foto di gruppo in coda alla presentazione

«Vista l’ottima risposta del pubblico, la nostra provincia è quella che conta più strutture aderenti all’iniziativa, e i nostri agriturismi sono in grado di valorizzare al meglio il Carnaroli anche dal punto di vista delle ricette», spiega Francesca Turconi, presidente di Terranostra Varese e titolare di un’azienda agricola a Origgio.

In tutto sono 10 le realtà partecipanti, ognuna con due ricette particolari: come l’agriturismo Cascina Paradiso a Cuasso al Monte, che propone un classico risotto ai funghi porcini e un risotto con pancetta e rosmarino. L’agriturismo Valmonte a San Fermo di Varese, che ha ospitato la presentazione, serve un risotto ai mirtilli biologici di produzione propria e una fonduta di Grana Padano, mentre l’agriturismo Il Ronco di Casarico, a Casciago, offre un tris di risotti da degustazione: con radicchio e taleggio, mele e rosmarino, e funghi porcini.

I risotti presentati dall’agriturismo Valmonte: con i mirtilli e fonduta di grana, e con la zucca e speck croccante

L’agriturismo I Giardini del Lago, a Schiranna di Varese, propone il Carnaroli anche a merenda, con la sua famosa torta di riso, mentre Il Vecchio Castagno ad Angera presenta una “verticale di risotti Carnaroli”. Le Camelie di Taino propongono tutti i risotti del menu con il Carnaroli pavese.

La Fattoria Canale di Azzate, per la cena del sabato, offre un risotto con salsiccia, verza e zafferano, e un risotto con crema di zucca e gorgonzola; per il pranzo della domenica, un risotto con pere cotogne e taleggio o con funghi e castagne. L’azienda Il Pascolo di Cairate propone un apericena con assaggi, tra cui un piatto di riso con zucca e Appena Munto, mentre per il pranzo della domenica il protagonista sarà un risotto alla milanese con ossobuco. Il Boscangolo di Samarate offre un percorso completo che include, come antipasto, un involtino di riso e verza e un riso saltato con verdure e pancetta.

Infine, l’agriturismo Ai Boschi di Origgio propone diversi risotti: con radicchio rosso e speck croccante, burro e salvia, pancetta saltata e funghi porcini, oltre a un risotto sfumato alla birra “4 luppoli” con salsiccia e olio aromatizzato al rosmarino.

Per scoprire i dettagli delle strutture aderenti e i loro eventi, si può visitare la pagina Facebook Agriturismi Varese.

INIZIATIVE D’AUTUNNO E ACCORDO CON IL CONSORZIO TURISTICO LE ALTRE NOVITÀ DEGLI AGRITURISMI COLDIRETTI – TERRANOSTRA

Oltre a Le Vie del Carnaroli, l’incontro all’agriturismo Valmonte è stata occasione anche per presentare altre due novità di Terranostra: la prima riguarda la più ampia rassegna “L’Autunno Contadino”, iniziativa degli agriturismi varesini per far conoscere queste realtà non solo attraverso il cibo, ma anche attraverso eventi e attività culturali e didattiche, illustrata da Tiffany Bertoni, vicepresidente di Terranostra, che ha sottolineato come Le Vie del Carnaroli è il clou del calendario di novembre.

Nel corso della presentazione inoltre è stato siglato l’ accordo tra il Consorzio Turistico di Varese e Terranostra Varese, che da ora fa parte integrante del consorzio che punta alla promozione del territorio attraverso le sue produzioni.

La firma dell’accordo: a sinistra Massimo Grignani, a destra Francesca Turconi

L’accordo è stato firmato stamattina durante la presentazione da Francesca Turconi e Massimo Grignani, presidente del Consorzio Turistico, rappresentato nell’evento anche da Lisa Tondini.