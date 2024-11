Humanitas Medical Care Varese apre le porte alla città

Domenica 10 novembre, nel nuovo centro medico Humanitas Medical Care di Varese, si terrà un open day con iniziative pensate per tutta la famiglia. Questa sarà anche l’occasione per visitare le nuove aree, conoscere i servizi e gli specialisti Humanitas.

Durante l’open day, organizzato anche in occasione della prossima Giornata Mondiale del Diabete, sono previsti numerosi incontri, sia individuali sia di gruppo, con gli specialisti del centro medico Humanitas Medical Care di Varese e dell’ospedale Humanitas Mater Domini, realtà da sempre collegate tra loro che collaborano a stretto contatto per dare continuità di cura al paziente.

Dai consulti gratuiti di diabetologia allo stile alimentare, dai problemi del sonno legati al diabete ai consulti neurologici, tante le attività in programma.

Trucca bimbi per i più piccoli e ampio spazio anche a pillole di primo soccorso.

Appuntamenti da non perdere

Come medicare una ferita o un’abrasione?

Sai medicare un’abrasione? E una ferita da taglio? Durante i lavori domestici o cucinando, capita molto spesso, per distrazione o per fretta, di procurarsi delle piccole ferite che, con utili consigli su come trattarle, possono essere gestite nel modo più corretto, anche in autonomia.

Un truccatore esperto simulerà sui partecipanti diversi tipi di ferite: semplice, da taglio, da punta, ustione o abrasione. Una volta realizzata la finta ferita, basterà seguire le indicazioni del personale infermieristico per medicarle e gestirle. L’evento è aperto anche ai più piccoli ed è su prenotazione.

Per iscriversi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-medicare-una-ferita-o-unabrasione-1050653672417?aff=oddtdtcreator

ABC del Primo Soccorso

Nelle situazioni di emergenza, è la tempestività a fare la differenza e la consapevolezza di cosa si può fare o deve essere evitato. In particolare, è importante promuovere la consapevolezza sul tema delle manovre salvavita in caso di arresto cardiaco: poche regole semplici e sicure, ma che possono fare la differenza. Il personale infermieristico darà informazioni sui principi del BLS (Basi Life Support) che permettono all’operatore laico (non sanitario) di eseguire un massaggio cardiaco e mostrerà come intervenire correttamente attraverso esercitazioni pratiche su manichini.

La partecipazione è libera, senza prenotazione.



Lattante e bambino: cosa fare nel caso di ostruzione delle vie aeree?

Il passaggio di un corpo estraneo nelle vie respiratorie è possibile a ogni età, ma è di gran lunga più frequente nei bambini al di sotto dei tre anni. Può verificarsi mentre il bambino mangia o gioca con oggetti di piccole dimensioni ed è quindi importante che il genitore capisca quando è necessario intervenire e come. La dottoressa Maria Donadio (ostetrica) sarà presente per spiegare come prestare soccorso, con utili indicazioni ed esercitazioni pratiche.

La partecipazione è libera, senza prenotazione

Problemi di postura? Valutazione fisioterapica ed esercizi di gruppo

Il team di Fisioterapia sarà presente per consulti, utili consigli e massaggi fisioterapici.

Clicca per maggiori informazioni e prenotazioni

Sarà anche possibile partecipare ad una attività terapeutica di gruppo, con esercizi volti al mantenimento di una corretta postura e di cui traggono beneficio anche muscoli e articolazioni.

Clicca per maggiori informazioni e prenotazioni