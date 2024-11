I lavori al teleriscaldamento spostano l’ingresso al centro mutliraccolta di Busto Arsizio

Si informa che, in considerazione dei lavori di ampliamento alla rete del Teleriscaldamento cittadino realizzati da AGESP Energia S.r.l., i quali prevedono che dal giorno 25 novembre il cantiere sia posizionato in area antistante il Centro Multiraccolta di Via Tosi, si sono rese necessarie alcune modifiche alla viabilità della zona.

Precisando che i lavori, salvo complicazioni in corso di esecuzione, avranno una durata di 2 settimane, si specifica che da lunedì 25 novembre, per tutta la settimana, il Centro Multiraccolta sarà raggiungibile, come ora, da via Ferrario; la settimana successiva, invece, vi si potrà accedere da via Tibet/dell’Industria.

Nel confermare che gli orari d’apertura della struttura rimarranno invariati, precisiamo che verranno eseguite alcune modifiche alla viabilità interna al centro, debitamente segnalate in loco, mantenendo comunque accessibili i contenitori/aree di scarico di tutte le frazioni di rifiuti conferibili. Ci scusiamo anticipatamente per il disagio arrecato all’utenza.