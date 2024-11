I Mastini mettono la quinta e travolgono il Como nel derby

Quinta vittoria consecutiva per i Mastini Varese che dominano il derby lombardo con il Como giocato all’Acinque Ice Arena. 10-2 il risultato finale con i gialloneri che hanno dilagato nel terzo e ultimo periodo. Paura per Piroso, caduto sul ghiaccio dopo uno scontro di gioco alla balaustra: trasportato in barella, l’attaccante ha poi rassicurato tutti.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

RISULTATI (15a giornata): Appiano – Valdifiemme 6-2; Valpellice – Aosta 4-7; VARESE – Como 10-2; Pergine – Bressanone 6-3; Feltre – Fassa 5-2; Caldaro – 3Zinnen Dolomites 4-1. Riposa: Alleghe.

CLASSIFICA: Caldaro 40; Aosta 34; Feltre 31; VARESE 28; Appiano 24; Valpellice 22; Pergine 21; Alleghe*, Fassa 18; 3Zinnen Dolomites 13; Valdifiemme 10; Como 7; Bressanone* 4.

* una partita in meno