I voti del Varese: Barzotti è un fuoristrada, Piras salva il pari

VARESE – NOVAROMENTIN 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

PIRAS 7,5: Bravo nel primo tempo a tenere a galla la squadra, decisivo nel finale a evtare la beffa. Almeno tre le parate fondamentali per il portierino, che dimostra anche oggi di essere un grande valore aggiunto

BONACCORSI 6,5: Mezzo punto in più per il gol ma la prestazione non è del tutto priva di errori. Terza rete stagionale per il difensore che sotto porta continua a essere un fattore

MIKHAYLOVSKIY 6: Mette pezze e stringe i denti nel finale quando termina la gara zoppicante. Speriamo non sia nulla di serio

ROPOLO 6,5: Dopo la Coppa Italia, il ritorno anche in campionato. Rientro importante per il Varese e si vede, sia in campo, sia per personalità. Sbaglia poco e bada al sodo

Gubellini 5,5: Un tiro debole tra le braccia del portiere nel finale

VITOFRANCESCO 6: L’assist per il gol è suo, ma passa quasi tutta la gara a litigare con le zolle del “Franco Ossola” che gli fanno sbagliare appoggi facili e lo destabilizzano

DAQOUNE 5,5: Troppa foga e poco ragionamento. Si lotta in mezzo al campo ma spesso si fa prendere troppo dall’impeto

Azizi 5,5: Dovrebbe gestire gli ultimi palloni ma invece si ritrova a rincorrere gli avversari

VALAGUSSA 5,5: Lavoro nel buio in mezzo al campo per limitare gli attacchi avversari ma in generale si vede poco

FERRIERI 5,5: Corre in fascia ma lo fa spesso senza riuscire a quagliare. Rincorre Saccà nel primo tempo e fatica

Maccioni 5,5: Dentro per spingere a sinistra, non ci riesce

BANFI 5,5: Oggi troppi errori. Sarà il campo, sarà un po’ di stanchezza accumulata ma non riesce proprio a essere incisivo

STAMPI 5,5: Si vede poco e in maniera intermittente. La difesa ospite lo limita e gli toglie spazi

Lari s.v: Dentro nel finale, qualche colpo di testa ma poco altro

BARZOTTI 6,5: Sembra essere l’unico in campo per il Varese a capire come rimbalza il pallone sul terreno gibboso dello stadio. Sembra netto il rigore sull’intervento ai suoi danni di Rosato nel finale, ma non per l’arbitro