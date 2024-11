Il circolo storico culturale cuassese presenta la rivista “Cuvaxi”

Correva l’anno 1924 e a Cuasso si viveva una stagione di fermento politico che portò anche ad un risveglio culturale grazie a Pier Carlo Bini che ideò e diresse per quasi due anni la rivista “L’Alba”, un quindicinale che si riprometteva di svegliare le coscienze politiche tramite una pubblicazione semplice ma completa, di facile comprensione, variegata nel suo genere, forse un po’ di parte ma che ci lascia una grande eredità di notizie e di fatti storici. Cinquant’anni più tardi, nel 1974, si insediava alla parrocchia di Cuasso al Piano Don Carlo Bertoni, che insieme ad un gruppo di fedeli dalle menti raffinate dava vita ad una seconda esperienza editoriale, “Il Balcone”, una serie di pubblicazioni uscite con cadenza annuale dal 1974 fino al 1982, anno in cui il parroco venne a mancare.

Nello scorso mese di dicembre Diego Rossi parlò proprio de “L’Alba”, celebrando il centenario della sua prima uscita, davanti ad un attento gruppo di persone presso la biblioteca di Cuasso e in quell’occasione la sensazione di tutta la gente, attenta, interessata, assorta, rimandava ad un’inconscia necessità di storia locale, di notizie, di ritorno alle origini.

Forse aveva ragione Gabriel Garcia Marquez scrivendo che “Non si è di nessuna parte finché non si ha un morto sotto terra”. Il Circolo Storico Culturale Cuassese è formato da persone che, aldilà dell’aspetto professionale, culturale e curriculare (tutti fattori importanti) hanno a cuore il nostro paese, la sua gente e le sue storie, pur con prospettive e punti di vista assai differenti, come differenti sono le età e le esperienze dei singoli componenti di questo gruppo: ci sono ragazzi e ragazze, uomini e donne, studenti delle scuole superiori, universitari, lavoratori e pensionati. Ereditando il lavoro di Giovanni Grignaschi e Luciano Bacciocchi, il Circolo Storico Culturale Cuassese ha come fine l’idea di non dimenticare la storia e, di più, di andarla a cercare in ogni documento, negli edifici, negli anfratti, spulciando tra gli archivi, ascoltando le parole degli anziani, captando anche l’attualità destinata a diventare storia, ma anche facendosi promotore di attività sociali e culturali. Questo primo anno del “Circolo” è trascorso davvero in fretta, talvolta in compagnia di Paolo in biblioteca, altre volte passeggiando nei boschi, visitando le chiese, reperendo i documenti, intervistando le persone. La risultante di tutte queste attività la trovate nelle prossime pagine, nella speranza che possano interessarvi ed allietarvi, rendervi curiosi nell’accezione positiva del termine, insomma che possa essere buona lettura.

Appuntamento VENERDÌ 29 NOVEMBRE ore 20.30

Oratorio Parrocchiale di Cuasso al Piano, Via Orrigoni 10

IL CIRCOLO STORICO CULTURALE CUASSESE presenta la rivista annuale di storia e cultura locale “CUVAXI”

con la partecipazione di MARINA DE JULI che leggerà alcune lettere dal fronte di soldati di Cuasso e un racconto di un internato militare nei campi di concentramento, una testimonianza universale di quel momento storico.