Il consiglio comunale di Varese approva all’unanimità l’estensione del “permesso rosa”

Dal Consiglio Comunale di martedì 19 novembre a Varese potrebbero arrivare buone notizie per le future mamme in attesa e neomamme della città.

Franco Formato, consigliere di Varese Ideale, ha presentato infatti una mozione che chiede di adeguare la durata del “permesso rosa”, che consente alle auto delle donne in attesa e delle neomamme varesine di sostare gratuitamente in città, alle normative nazionali. Attualmente, il regolamento comunale prevede che il permesso sia valido per un massimo di sei mesi dalla nascita del bambino, ma le disposizioni nazionali consentono l’agevolazione fino al compimento del secondo anno di età del figlio. Formato ha sottolineato «L’importanza di allineare il regolamento comunale alla normativa nazionale – ha spiegato – attualmente il regolamento comunale è limitante rispetto ai diritti garantiti a livello nazionale».

L’assessore all’urbanistica e trasporti Andrea Civati ha accolto positivamente la proposta, spiegando che il “permesso rosa” attualmente adottato dal Comune di Varese è uno strumento diverso da quello previsto dal Codice della strada, esprimendo però un’apertura verso l’adeguamento: «Si può fare un ragionamento in commissione Polizia locale – ha specificato – Per capire come attuare al meglio questo articolo del Codice della strada».

Una notizia, quella del parere favorevole, che ha convinto il capogruppo del Polo delle Libertà Luca Boldetti a intervenire con ironia, prima di annunciare il suo voto favorevole: «Comincio a pensare che ci sia qualcosa di fantozziano – ha detto infatti scherzando – Tutti voi sapete quante volte sono intervenuto sul tema con mozioni simili, tutte bocciate. Ora viene presentata da un altro della minoranza e l’assessore: evidentemente il problema sono io». Una “lamentela” in tono scherzoso che non ha negato il consenso, poi arrivato anche da tutti i consiglieri presenti.

La mozione è stata infatti approvata all’unanimità: con questo voto, il Consiglio Comunale si è impegnato a discutere il tema in commissione, aprendo la strada all’estensione del beneficio fino ai due anni di età del bambino.