Il gran finale di Duemilalibri, un weekend di libri e autori

Dal 15 al 17 novembre un weekend di nuove e belle proposte letterarie a Gallarate, con Duemilalibri 2024, il festival che celebra il mondo dei libri attraverso un programma ricco di incontri, dialoghi e presentazioni. La rassegna si distingue per la varietà delle proposte, che spaziano tra generi, tematiche, voci e sensibilità diverse, creando occasioni di riflessione e intrattenimento per tutti.

Il weekend si apre venerdì 15 novembre con due appuntamenti imperdibili.

Nel tardo pomeriggio (18.30), Enrico Galiano e Valentina Petri porteranno la loro passione per la narrazione e per le storie capaci di toccare il cuore. La serata prosegue dopo cena con Mario Calabresi, che presenterà il suo ultimo libro Il tempo del bosco, edito da Mondadori. Un viaggio in giro per l’Italia, alla ricerca delle storie di chi, attraverso la propria vita ordinaria e straordinaria, è stato capace di trovare una via nelle incertezze.

Sabato 16 novembre sarà un pomeriggio dedicato a riflessioni e racconti inediti. Alle 15.30 Laura Turuani presenterà Le schiacciate, un libro che mescola narrativa e introspezione, conducendo il pubblico in un viaggio emotivo e personale. Subito dopo, alle 17, un dialogo d’eccezione vedrà protagonisti Erri De Luca e Ines de la Fressange, che presenteranno L’età sperimentale, pubblicato da Feltrinelli. La giornata culminerà con l’energia di Roberto Mercadini, che alle 21:00 porterà al Maga la sua opera L’ingegno delle tenebre.

La domenica mattina di Duemilalibri inizia con leggerezza e romanticismo grazie a Felicia Kingsley, che alle 11:00 presenterà il suo nuovo romanzo Una conquista fuori menù. Nel pomeriggio, sarà la volta di Giancarlo De Cataldo, uno dei grandi maestri del noir italiano, con Per questi motivi, “autobiografia criminale di un Paese”. La serata conclusiva, invece, vedrà sul palco Daniele Capezzone, che chiuderà il festival con Occidente noi e loro, polemico pamphlet di contrapposizione tra l’Occidente e i suoi (veri o presunti) nemici interni ed esterni.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI DI DUEMILALIBRI 2024

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma è necessario prenotare il proprio posto su Eventbrite. Il festival rappresenta un’occasione unica per immergersi nella letteratura e lasciarsi ispirare da autori di talento, in un fine settimana che promette emozioni, cultura e scoperte.