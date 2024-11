Il legname spiaggiato sulle rive dei laghi non sarà più considerato un “rifiuto pericoloso”

Una novità importante sulla gestione della legna e dei detriti che si deposita lungo le rive dei laghi. “Grazie alla sinergia tra il Consorzio BIM e Regione Lombardia, oggi possiamo annunciare una significativa semplificazione nella gestione del legname e delle biomasse naturali spiaggiate nei porti dell’alto Varesotto, sul lago Maggiore e sul Ceresio”. Così in una nota l’Assessore alla Cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso. “Questi materiali – ha aggiunto l’Assessore – sono, infatti, qualificati come “materiali forestali naturali non pericolosi”, una soluzione che rappresenta un passo importante verso una gestione più efficace e sostenibile delle risorse naturali presenti nei nostri territori.

Quando il Presidente del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (BIM) del Ticino, Patrizio Frattini, mi ha chiesto di individuare una soluzione per una questione che riguardava numerosi comuni e che, per troppo tempo, non aveva trovato risposta, mi sono immediatamente messa al lavoro con la Direzione Generale Ambiente di Regione Lombardia, che ringrazio per l’impegno profuso. La collaborazione tra istituzioni e territori ha portato oggi a un risultato concreto che semplifica la gestione dei detriti naturali e delle biomasse, garantendo al tempo stesso un’efficace tutela ambientale. Con la comunicazione chiara e la definizione giuridica dei materiali come “non pericolosi”, oggi possiamo finalmente dare un messaggio di chiarezza a tutti i cittadini e alle amministrazioni locali. Questo è il frutto di un lavoro di squadra che dimostra come, quando si agisce insieme, si ottengono risposte concrete e utili per il bene delle nostre comunità. Un ringraziamento particolare va anche ai consiglieri provinciali che, tramite il capogruppo Marco Colombo, hanno portato l’attenzione su questa problematica, contribuendo attivamente a una risoluzione che serve l’intero territorio”.