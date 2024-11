Il nuovo video di Brunori Sas è stato girato alla stazione di Busto Arsizio

La stazione di Busto Arsizio diventa il set del nuovo video di Brunori Sas, che torna a raccontare storie con la sua poetica inconfondibile.

Il cantautore calabrese ha scelto i binari immersi nella nebbia per il videoclip de Il Morso di Tyson, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album.

A raccontare un aneddoto è proprio il regista del video, Giacomo Triglia: «L’idea era proprio quella di girare un video in una stazione. Tra le proposte di Ferrovie dello Stato c’era anche la stazione di Busto e mi è sembrata quella più adatta per il video. E pensare che il giorno delle riprese, quando siamo arrivati, c’era un sole bellissimo, non congruo all’esigenza della sceneggiatura. Poi per “fortuna” il meteo è peggiorato», racconta.

Il brano è disponibile dalle 14:00 del 14 novembre, alla vigilia del ritorno sul ring della leggenda della boxe Mike Tyson.

Il videoclip, diretto da Giacomo Triglia, è stato girato alla stazione di Busto Arsizio, avvolta in un’atmosfera sospesa, che diventa il luogo dove le vite delle due protagoniste del brano si intrecciano a quella di Brunori.

foto del regista Giacomo Triglia

Il brano è stato scritto e composto insieme a Riccardo Sinigallia e Dimartino e sottolinea il sodaliziobrunoriano con Sinigallia – già produttore della recente “La ghigliottina” oltre che di questo nuovo singolo.