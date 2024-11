Il Pd Alfieri al governo: “Nel Varesotto c’è un problema sicurezza e il Governo butta i soldi in Albania “

Le continue notizie di cronaca che arrivano da più parti in provincia di Varese, e in generale nel Paese, hanno spinto il senatore varesino del Partito Democratico, Alessandro Alfieri, ad una riflessione sulle attuali politiche del Governo Meloni in materia di sicurezza: «Dobbiamo tristemente comprendere il sostanziale fallimento delle politiche sulla sicurezza attuate dal Governo Meloni. Nonostante annunci roboanti e la continua propaganda di un governo che a parole ha fatto della sicurezza un suo baluardo, i comuni della provincia di Varese vivono ogni giorno una realtà ben diversa».

Ogni giorno infatti, da Busto a Saronno e da Gallarate a Varese, comuni con amministrazioni di diverso colore, Il Pd registra una «totale assenza del Governo nell’occuparsi dei problemi legati alla sicurezza e all’esigenza di una vera accoglienza, questioni che sono scaricate sul grande lavoro svolto dalle Forze dell’ordine senza un reale supporto dell’esecutivo nazionale».

Alfieri mette il dito nella piaga dei centri per i migranti in Albania: «Il governo Meloni, tanto bravo a spendere soldi in progetti che vengono poi clamorosamente bocciati come i centri in Albania, è totalmente assente nei territori. Mai al fianco degli enti locali e nemmeno di chi ogni giorno presta servizio sulle strade per garantire la sicurezza dei cittadini. Alle comunità locali vengono messe a disposizione sempre meno risorse, a causa dei tagli ai trasferimenti».

Infine la richiesta di un cambio di politiche dell’esecutivo: «Chiediamo dunque che il Governo Meloni abbandoni la propaganda e si occupi realmente della situazione che vivono i territori attraverso misure concrete, a partire dal ripristino delle risorse tagliate alla sicurezza. Sarebbe auspicabile inoltre che anche i rappresentanti locali delle forze politiche di maggioranza a Roma inizino a far sentire la loro voce per evidenziare i problemi non risolti da questo Governo in materia di sicurezza e immigrazione».