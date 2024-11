“Il professore cambia scuola”, un film per abbattere i pregiudizi all’oratorio di Lonate Pozzolo

Il progetto Legal Heart propone, ai giovani e a tutta la cittadinanza di Lonate Pozzolo, la proiezione gratuita di un film “Il professore cambia scuola”, martedì 12 novembre alle ore 20.45 presso sala teatro P. Luigi Rosa C/O oratorio via Giovanni XXIII n.59 Lonate Pozzolo.

Un film per abbattere i pregiudizi

Il film (2017) racconta la storia di un professore di un prestigioso liceo Parigi che viene destinato a insegnare in una scuola di periferia superando i pregiudizi con cui aveva sempre pensato ai giovani di quei quartieri e alle scelte educative migliori da intraprendere.

Quest’opera offre al pubblico e ai giovani in particolare, alcuni spunti di riflessione su come l’educazione sia strettamente correlata ai fattori ambientali e sociali in cui una comunità è immersa e sugli strumenti più efficaci per favorire la crescita di un sistema educativo capace di promuovere la libertà e la cooperazione tra ragazzi e ragazze e il mondo adulto.

Che cos’è il progetto Legal Heart

Il Comune di Lonate Pozzolo propone ai giovani, da due anni, un progetto educativo denominato Legal Heart, realizzato, realizzato dalle cooperative sociali Elaborando e Naturart. Questo intervento fa vivere ai ragazzi alcune esperienze di gruppo in cui sperimentare un modo nuovo per vivere l’educazione alla legalità, attraverso la relazione educativa e le attività pratiche.

Dopo gli incontri di primavera e il CAMPUS estivo 2024, è ora attiva la proposta educativa autunnale, rivolta a tutti gli adolescenti e preadolescenti che consiste nell’apertura di uno spazio di incontro tra ragazze e ragazzi ogni martedì pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 presso la sala Ulissi della Biblioteca Comunale.

Come partecipare a Legal Heart

La partecipazione al gruppo è libera e gratuita ed è richiesta la compilazione di un modulo di iscrizione a cura del genitore. Il gruppo, guidato da due educatori professionali, trascorre il proprio tempo insieme, sviluppando attività di gioco, conoscenza con attività specifiche concordate con il gruppo stesso e finalizzate a promuovere spazi di cittadinanza attiva.

L’organizzazione di questa serata film, a cura del gruppo, è un esempio concreto di una di queste attività perché ha visto i ragazzi e le ragazze assumere un ruolo partecipativo attivo nella scelta del film, nella sua promozione e nella partecipazione attiva alla serata.

Per chi fosse interessato può contattare Paolo 3492230924.