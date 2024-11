Il sapore della tradizione valtellinese alla Sagra del Pizzocchero di Legnano

La Street Food Parade, in collaborazione con l’Associazione Contrada San Domenico, propone il ritorno della tanto attesa Sagra del Pizzocchero. Un weekend interamente dedicato ai sapori autentici della Valtellina, con protagonista indiscusso il pizzocchero, servito in formula all you can eat.

L’evento si terrà il 6, 7 e 8 dicembre 2024 presso la Contrada San Domenico di Legnano, in Via Nino Bixio 6, in un ambiente coperto, caldo e accogliente, perfetto per godersi una serata di tradizione e buon cibo.

Orari

Venerdì e sabato: dalle 19:00 alle 24:00

Domenica: sia a pranzo, dalle 12:00 alle 15:00, sia a cena, dalle 19:00 alle 24:00

Cosa troverai

Potrai gustare i deliziosi pizzoccheri freschi del Pastificio Benedetti di Bergamo, preparati dal nostro chef Pippo, e tante altre specialità della tradizione valtellinese. Accanto ai pizzoccheri, ci saranno i famosi sciatt, croccanti e irresistibili.

Menù all you can eat: 20 euro (coperto escluso, 1 euro)

Extra:

Tagliere con bresaola e sciatt: 9 euro

Piatto extra di sciatt: 6 euro

Dolci:

Tiramisù: 5 euro

Torta di grano saraceno con marmellata di frutti di bosco: 5 euro

Prenotazioni

I posti sono limitati, quindi ti consigliamo di prenotare al più presto. Puoi farlo compilando il modulo online o scrivendo su WhatsApp al numero 349 5382384.