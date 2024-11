Incendio a Milano vicino a corso Vittorio Emanuele: domato rogo sotterraneo, nessun ferito

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 novembre, in pieno centro a Milano, un incendio ha scatenato l’allarme tra i passanti in corso Vittorio Emanuele, all’angolo con via Beccaria. Dalle prime segnalazioni, del fumo nero e denso ha iniziato a fuoriuscire da una griglia di aerazione collegata a un sotterraneo di un edificio.

Otto mezzi del Comando di via Messina sono stati inviati sul posto per contenere l’incendio, che, secondo le prime informazioni, avrebbe colpito i cavi elettrici collocati sotto una intercapedine della struttura. A scopo precauzionale, è stata disposta l’evacuazione dell’edificio interessato, ma non sono stati segnalati feriti o persone coinvolte.

L’incendio è stato domato poco prima delle 16.