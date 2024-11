Incendio nella notte a Tradate, due auto in fiamme in un deposito di Viale Europa

Nella notte tra il 20 e il 21 novembre, un incendio ha coinvolto due auto parcheggiate in un deposito di Viale Europa, a Tradate. Le fiamme sono divampate intorno all’1:45, attirando l’attenzione dei residenti della zona, che hanno lanciato l’allarme.

Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco con i mezzi 13A e 7A, coadiuvati da un’unità modulare per fronteggiare il rogo. Le operazioni di spegnimento hanno impedito che le fiamme si propagassero ad altre vetture o strutture vicine.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio, e le autorità competenti stanno effettuando accertamenti per determinare se si sia trattato di un evento accidentale o di un atto doloso.