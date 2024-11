Incidente stradale sulla Statale a Cugliate-Fabiasco, tre feriti

Incidente stradale a Cugliate-Fabiasco lungo la strada statale SS233: è accaduto poco prima delle 10 e ha coinvolto due automobili. Tre le persone rimanere ferite: una donna di 20 anni, una donna di 53 anni e un uomo di 76 anni.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Luino per gestire la situazione e garantire la sicurezza dell’area, mentre a centrale operativa dell’emergenza sanitaria di riferimento ha inviato sul posto un’ambulanza dell’Sos Cunardo (la foto è d’archivio), in “codice giallo”.

Nessuna delle persone coinvolte è in pericolo di vita, l’ambulanza ha portato i feriti in ospedale in “codice giallo”, vale a dire con ferite ma appunto senza rischio.

L’incidente e le successive operazioni di soccorso hanno causato disagi alla circolazione.