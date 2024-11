Incontri sulla legalità a Varese: il primo dedicato all’attentato di Nassyria

Tre eventi dedicati alla legalità promossi dall’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, dall’Associazione Nazionale Carabinieri, dal Tribunale di Varese e patrocinata dal Comune di Varese.

Il primo si terrà il prossimo 12 novembre “Nassiriya: dall’attentato alla ricerca della verità”.

La cerimonia in ricordo dei caduti della strage di Nassiria avrà inizio alle ore 9.00 presso il Giardino di Nassiriya, in via Copelli 6. A seguire, il Professore Antonio Orecchia, dell’Università dell’Insubria di Varese, intervisterà, alle ore 10.00, il Generale dei Carabinieri Burgio, presso la Sala Montanari in via Dei Bersaglieri, 1.

La triade degli eventi prevede, inoltre, un incontro a febbraio di approfondimento sulla legalità e l’orientamento alle professioni in ambito giuridico (magistratura, forze dell’ordine, avvocatura) e un ultimo incontro a marzo sul tema della legalità e delle dipendenze.

Gli incontri offrono una visione completa e approfondita su temi di grande rilevanza sociale e per orientare i giovani studenti nelle scelte future, sia personali che professionali.