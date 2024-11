Ioleggoperché e la “Bai-blioteca”: alla primaria di Gurone si insegna l’amore per la lettura

Venerdì 15 novembre la scuola primaria “Bai” di Malnate ha partecipato all’iniziativa nazionale #Ioleggoperché, evento dedicato alla promozione della lettura tra i giovani. Quest’anno, la scuola ha aderito all’iniziativa con un obiettivo speciale: arricchire la futura Aula di Lettura “Bai-Blioteca”, che verrà inaugurata il prossimo 30 novembre.

L’evento, che ha avuto come cuore pulsante la biblioteca civica, è stato l’occasione per vivere un pomeriggio dedicato alla lettura, alla condivisione e alla riflessione. Gli studenti, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno esplorato il mondo delle storie, scoprendo il piacere di immedesimarsi nei personaggi – reali o fantastici – che parlavano direttamente alle loro emozioni. La sala di lettura della libreria locale ha accolto i ragazzi, che si sono immersi nei racconti in un’atmosfera magica e coinvolgente.

Non sono mancate attività che hanno superato i confini: i più intraprendenti hanno portato la lettura animata direttamente nella vicina piazza delle Tessitrici dove, insieme alle insegnanti, hanno condiviso storie con passanti e curiosi, rendendo l’intero paese partecipe della loro avventura culturale.

Parallelamente, i genitori hanno visitato la libreria, scegliendo libri da donare alla scuola. Grazie alla loro generosità, sono stati raccolti ben 53 nuovi titoli, che andranno ad arricchire la futura “Bai-Blioteca”. Questo risultato sottolinea l’importanza della collaborazione tra scuola, famiglie e comunità nel sostenere l’educazione dei ragazzi.

La giornata si è conclusa con una dolce merenda offerta dal Comitato Genitori della scuola, un momento conviviale che ha ulteriormente consolidato il legame tra studenti, insegnanti e famiglie. La visita del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo malnatese, Santo D’Angelo, ha poi suggellato l’iniziativa.

«Come dimostrato da questa esperienza – spiegano gli organizzatori -, un libro è molto più di una raccolta di pagine: è un viaggio, un compagno di vita, un faro che illumina il cammino. Donare un libro significa regalare opportunità, emozioni e la possibilità di crescere. Con questa consapevolezza, la comunità della scuola “Bai” ha dato vita a una giornata memorabile, che lascia un segno tangibile per il futuro degli studenti. Grazie a #Ioleggoperché, la nuova Aula di Lettura “Bai-Blioteca” prenderà vita come uno spazio ricco di risorse e di possibilità, dove ogni libro sarà un piccolo mattoncino per costruire il domani».