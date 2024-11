La Corale Santa Cecilia compie 40 anni: tre feste a Bodio, Inarzo e Cazzago Brabbia

La Corale Santa Cecilia di Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia e Inarzo celebra quarant’anni di attività: un percorso iniziato in modo straordinario e cresciuto con dedizione. Questa corale è nata da un evento speciale: l’arrivo, nel marzo 1984, di uno dei chiodi della Crocifissione di Gesù nella chiesa di San Carlo a Cazzago Brabbia, che ha spinto le comunità a unirsi in un “progetto corale”.

L’iniziativa ha preso vita con la fusione di realtà corali già esistenti nelle tre parrocchie. Fin dall’inizio, la Corale Santa Cecilia è stata organizzata nelle quattro sezioni classiche: Soprano, Contralto, Tenore e Basso. La finalità principale era il supporto musicale alle celebrazioni liturgiche delle parrocchie, con particolare attenzione alle festività come Natale, Pasqua e le ricorrenze dei Santi Patroni.

Questi quarant’anni hanno segnato una crescita qualitativa e repertoriale per la Corale, culminata nella registrazione di un DVD intitolato “Opera Prima” nel 1999. Oltre al servizio liturgico, la corale si è distinta per la capacità di creare un forte senso di comunità, organizzando viaggi artistico-culturali con esibizioni in città italiane ed estere, tra cui Milano, Venezia, Roma, Assisi, Barcellona, Vienna e Praga.

I festeggiamenti per il quarantesimo anniversario sono programmati nelle tre parrocchie per sottolineare il carattere comunitario della Corale.

Gli appuntamenti :

Giovedì 21 novembre 2024: Alle ore 21:00, presso la Chiesa Parrocchiale S. Maria Nascente di Bodio Lomnago, sarà celebrata una Santa Messa solenne presieduta da Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo Metropolita di Milano. La celebrazione vedrà la partecipazione dei sacerdoti che hanno accompagnato la Corale in questi anni e sarà dedicata anche al ricordo dei coristi defunti.

Sabato 30 novembre 2024: Alle ore 21:00, nella Chiesa Parrocchiale SS. Pietro e Paolo di Inarzo, si terrà un concerto-meditazione sulla “Passio di Santa Cecilia”, con letture di Betty Colombo e brani musicali eseguiti dalla Corale a cappella, accompagnata da organo e ottoni.

Domenica 1 dicembre 2024: Alle ore 12:30, presso l’oratorio di Cazzago Brabbia, si terrà un momento conviviale con un pranzo per coristi, ex-coristi e amici, per celebrare insieme l’importante traguardo.

La Corale Santa Cecilia continua a essere un punto di riferimento spirituale e culturale per la comunità, dimostrando che la passione per la musica può unire generazioni e comunità diverse.