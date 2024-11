La Eurotek Busto alza l’asticella: domenica sul campo della corazzata Milano

Reduci da tre vittorie consecutive, le ragazze della Eurotek UYBA Busto Arsizio sono pronte a calcare il taraflex dell’Allianz Cloud di Milano per la sfida di domenica 10 novembre alle ore 18, contro le padrone di casa della Numia Vero Volley. Milano è una delle formazioni più temute del campionato ed è considerata la principale antagonista delle campionesse in carica di Conegliano per la corsa allo scudetto.

L’avversaria non sarà al completo, con l’assenza della stella Paola Egonu (ferma dopo un’operazione al naso), ma resta una squadra fortissima. Coach Lavarini schiererà un sestetto stellare: la regista ed ex di turno Alessia Orro in diagonale con Helena Cazaute, con Danesi e l’imponente Kurtagic al centro, Sylla e Daalderop in banda e Fukudome come libero. Milano, inoltre, arriva carica dalla vittoria all’esordio in Champions League, dove giovedì sera ha dominato l’FC Porto, liquidandola con un netto 3-0 nella partita disputata a Monza.

Sulla carta, si preannuncia una sfida ardua per le farfalle, ma la UYBA ha già dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque quando gioca senza pressioni. Coach Enrico Barbolini, consapevole dell’impegno di questa trasferta e dei ritmi serrati delle ultime settimane, ha sapientemente calibrato il lavoro in settimana, concedendo anche qualche momento di riposo in più per ricaricare le energie in vista del derby lombardo.

Nonostante il valore dell’avversaria, la UYBA è pronta a dare battaglia. Il supporto sugli spalti non mancherà: gli Amici delle Farfalle hanno organizzato un pullman per accompagnare la squadra all’Allianz Cloud, colorando di biancorosso le tribune e sostenendo la squadra con il loro tifo appassionato. E con loro è probabile che ci siano tanti tifosi che viaggeranno in autonomia verso il vicino palazzetto di piazzale Stuparich. La partita prenderà il via alle 18: aggiornamenti sul risultato all’interno della #direttaVN che il nostro giornale dedica principalmente alla pallacanestro.

Alla vigilia del match, Jennifer Boldini, palleggiatrice della UYBA, ha condiviso la sua attesa: «Sappiamo che ci aspetta una partita impegnativa contro una delle squadre più forti del campionato, ma arriviamo a questo incontro con fiducia e determinazione. Le ultime vittorie ci hanno dato più consapevolezza dei nostri mezzi, pur rimanendo consapevoli che c’è ancora tanto su cui lavorare. Vogliamo sfruttare questo periodo positivo per crescere ulteriormente, mantenendo alta la concentrazione e continuando a lavorare unite come squadra. Daremo il massimo per mettere in campo la nostra migliore pallavolo e puntare a un buon risultato».

Numia Vero Volley Milano – Eurotek UYBA Busto Arsizio Milano: 1 Cazaute, 2 Gelin, 3 Guidi, 4 Marinova, 5 Heyrman, 6 Guerra, 8 Orro, 11 Danesi, 12 Konstantinidou, 13 Fukudome (L), 14 Kurtagic, 17 Sylla, 19 Daalderop. All. Lavarini.

Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 5 Olaya, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Programma della 7a giornata

Wash4green Pinerolo – Cda Volley Talmassons Fvg; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Igor Gorgonzola Novara – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Honda Olivero Cuneo – Il Bisonte Firenze; Numia Vero Volley Milano – Eurotek Uyba Busto Arsizio; Smi Roma Volley – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Savino Del Bene Scandicci – Bergamo.

Classifica: Conegliano 21 (7 – 0); Milano 17 (6 – 1); Novara 15 (5 – 1); Scandicci 12 (4 – 2); Bergamo 12 (4 – 2); Chieri 11 (5 – 2); Vallefoglia 9 (3 – 3); BUSTO ARSIZIO 8 (3 – 3); Firenze 7 (2 – 4); Pinerolo 7 (2 – 4); Cuneo 4 (1 – 5); Talmassons 4 (1 – 5); Roma 3 (1 – 5); Perugia 2 (0 – 7).