La Futura continua a marciare: vittoria e pass per la Coppa Italia

Prosegue senza tentennamenti l’ottimo momento di forma della Futura Volley Giovani che vince senza grossi problemi il match interno contro le abruzzesi di Altino (3-0) e, con i tre punti incassati, guadagna anche l’accesso matematico alla Coppa Italia.

Le Cocche giocheranno quindi i quarti di finale previsti per martedì 18 dicembre, ma per un quadro più completo – abbinamento e sede di gara – bisognerà attendere la fine del girone di andata nei due raggruppamenti, necessaria per compilare il tabellone della competizione.

Quinta vittoria consecutiva, intanto per Busto Arsizio in un PalaBorsani caldo e partecipe delle vicende della squadra di Beltrami. Le biancorosse hanno iniziato la partita a tutta velocità dominando 25-11 il set di apertura con 7 punti di Zanette e 4 muri di Rebora. Poca storia anche nel secondo parziale, pur con un punteggio più equilibrato (25-20) perché le abruzzesi nel corso del set hanno trovato alcune reazioni (anche 15-15) e un’ottima Vighetto che hanno permesso loro di restare in scia.

Il terzo e ultimo parziale è stato quello più difficile per le bustocche: Altino infatti è partita meglio (3-7) e costretto Beltrami a variare l’assetto della squadra. La Futura si è messa in scia e ha ricucito il divario a metà periodo senza tuttavia riuscire a trovare i punti per la fuga. Di nuovo l’accoppiata Rebora-Zanette ha però creato un break (21-18) nel momento cruciale che ha permesso alla Futura di chiudere 25-21.

Il bottino finale parla quindi di 22 punti per Zanette (nella foto di L. Marini) a segno con il 46% in fase d’attacco mentre Rebora ha chiuso con 16 punti, la bellezza di 8 muri sugli 11 totali di squadra e il 61%. Si è inoltre rivista in campo Zakoscielna dopo il recente infortunio.

«Sono molto contento del primo set, nella scia di quello che abbiamo fatto ultimamente. Nel terzo abbiamo perso attenzione e ci siamo innervositi all’inizio, commettendo così diversi errori – spiega Beltrami al termine dell’incontro – ma anche se non è stato un bel parziale sono contento perché stiamo imparando a essere cinici. Un’altra vittoria importante, ora manca l’ultima del girone di andata».